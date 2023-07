Hatékony a lomtalanítási karaván

Máthé László igazgató úgy fogalmazott, öröm számukra, hogy nőtt a feleslegessé vált, leadott tárgyak mennyisége, illetve azon háromszékiek száma is, akik bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Ez azt igazolja, hogy hatékonyabbá vált a hulladékgyűjtés, különösen a nagy méretű tárgyak tekintetében, hiszen így nem a patakpartra vagy a mezőre kerülnek ezek a tárgyak – mutatott rá. Elektronikai hulladékból ezúttal kevesebb gyűlt, mint korábban, ám az igazgató szerint ez természetes, hiszen ezek esetében másfajta gyűjtőkampányok is zajlanak. „Számunkra az a fontos, hogy sok emberhez jussunk el: a tavalyi hasonló időszakban 7002-en vettek részt az akcióban, most 8306 személyt regisztráltunk. Hosszú távon azt tartom fontosnak, hogy minél több ember tudjon a hasonló akciókról és minél több ember éljen is a lehetőséggel” – fogalmazott a hulladékgazdálkodási társaság vezetője.

A Tega által közölt összesítés szerint idén már több mint 507 ezer kg üveget gyűjtöttek be, míg az előző évben 423 ezer kilogrammot. Emellett 67 023 kg elektronikai eredetű hulladék (tavaly 99 ezer kg), valamint 223 240 kg nagy méretű hulladék (előző esztendőben 185 200 kg) is a Tega Rt.-hez került.

A következő vidéki lomtalanítási karaván július 24-én Sepsibükszádról indul.