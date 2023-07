Regisztráció Orbán Viktor előadására

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke július 22-én, szombaton 10.30 órakor tartja meg beszédét Tusványoson. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az előadáson való részvétel online regisztrációhoz kötött, ezt a www.tusvanyos.ro/registration oldalon elérhető űrlap kitöltésével lehet megtenni. A regisztrációt Tusványos beléptetőpontjainál véglegesítik, és egy fényképes igazolvány felmutatásával minősül érvényesnek. Az RMDSZ háromszéki területi irodái segítenek a regisztrációban: Sepsiszentgyörgyön a Martinovics Ignác utca 2. szám alatt, Kézdivásárhelyen az Apafi Mihály utca 1. szám alatt, Kovásznán a Szabadság utca 12. szám alatt, Baróton a Szabadság utca 19-es tömbház, 4B szám alatt.

Zene

IMPROVIZÁCIÓS ELŐADÁS A KULTÚRPARKBAN. Július 22-én, szombaton 18 órakor Opra Mónika és Kertész Huba lép a KultúrPark színpadára Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban a World Brain Day Show színházi és zenei improvizatív előadásban. A marosvásárhelyi Incubator 13 magántársulat produkciója az emberi agy problematikáját tárja a műfaj kedvelői elé az agy világnapja alkalmából. A társulat művészei, Ciughi, Mihai, Andrei és Rareș színházi improvizációkkal, Zeno zenei aláfestéssel színesíti a nem mindennapi előadást. A belépő ára 25 lej, megvásárolható az eventim.ro weboldalon, valamint az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában. v Július 23-án, vasárnap a 16. jazz és improvizációs műhelymunkán részt vevő diákok zárókoncertjére kerül sor a KultúrParkban. A 17 órakor kezdődő hangversenyen közel 30 diák lép színpadra. A belépő ára 15 lej felnőttek, 7 lej 18 év alattiak számára, hatévesnél fiatalabbaknak a belépés ingyenes. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában, valamint a helyszínen is lehet vásárolni.

TUSVÁNYOSI KONCERTEK. A 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor koncertjei és bulik: a Petőfi Színpadon ma 20 órától Parno Graszt, 22 órától Péterfy Bori & Love Band, 22-én, szombaton 20 órától Republic, 22 órától Ismerős Arcok; a MIT-színpadon koncertek: ma 23 órától Don’t Stop The Queen, 0.30-tól Last Minute;

bulik: 2 órától Hunay, 3.30-tól Bobby Scolo & Steve Lawrence; szombaton koncertek: 23 órától FUNKorporation, 0.30-tól Szintaxis; bulik: 2 órától Czika, 3.30-tól Brny; a csűrben ma éjfélkor DJ Kusmó, 22-én, szombaton éjfélkor DJ Golyó.

TEMES MEGYÉBEN vendégszerepel a hét végén a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Vegyes Kar. Július 22-én, szombaton Dettán az Anna-napi kulturális rendezvényen mutatja be műsorát, másnap pedig Temesváron a református templomban tart hangversenyt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsora: ma 16.15-től Ralipilóták, 16.30-tól Ruby Gillman, tini­kráken, 18.15-től Tűzpiros égbolt, 18.45-től Barbie, 20.15-től Indiana Jones és a sors tárcsája, 21 órától Insidious: A vörös ajtó; szombaton 11 órától Richard, a gólya visszatér, 11.15-től Elemi, 15.45-től Susi és Tekergő (románul beszélő), 16.30-tól Susi és Tekergő (magyarul beszélő), 17.15-től Indiana Jones és a sors tárcsája, 18 órától Halálos iramban 10., 20 órától Oppenheimer, 20.30-tól Mis­sion: Impossible – Leszámolás (első rész); vasárnap 11 órától Susi és Tekergő, 11.15-tól Ralipilóták, 15.30-tól Póke­mber – A pókverzumon át, 15.45-től Richard, a gólya visszatér, 17.30-tól Oppen­heimer, 18 órától Mission: Impos­sible – Leszámolás (első rész), 20.45-től Barátnőt felveszünk, 21 órától Barbie.

Népzene- és néptánctábor Zabolán

Július 31. és augusztus 6. között kerül sor a X. Zabolai Népzene- és Néptánctáborra, ahol idén is kezdő, középhaladó és haladó csoportoknak tanítanak táncokat. A gólyák bodonkúti táncokat sajátítanak el, a pallérozottabbak györgyfalvi és szucsági román táncokkal ismerkednek Tőkés Csaba Zsolt és Edit, Golicza Bernadett és Fülöp Csaba, Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze jóvoltából. Kalotaszegi énekeket tanít Nyitrai Mariann, a Népművészet Ifjú Mestere, vendégénekes Magyarosi András Mérából. A talpalávalót az Üsztürü és Heveder zenekar, Dezső Attila és barátai, a Finom zenekar, valamint Ábri Béla és barátai húzzák, és lesz hegedű-, brácsa-, bőgő- és furulyatanulás is. Esténként ínyenc táncházra várják az érdeklődőket a zabolai Mikes-kastély luxusistállójába és kertjébe, illetve a székelytamásfalvi Thury–Bányai-kúriába. A Csángó Néprajzi Múzeum kertjében állandó kézműves-foglalkozást kínálnak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A táncházakhoz, tánctáborhoz egy-egy napra is lehet csatlakozni. További tudnivalók és jelentkezés a zabola.neptanctabor@gmail.com címen, illetve a 0764 453 886-os telefonszámon. A program a Roy Chowdhury-Mikes Alapítvány Facebook-oldalán érhető el.

Röviden

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy csatlakoztatási munkálatok miatt július 24-én, hétfőn 8.30 és 13 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Kovács Kastélytól a város kijáratáig, Csíkszereda felé haladva a jobb oldalon levő magánházakban és épületekben: Sepsi Food, Sepsi Aréna, Sepsi OSK Stadion, Hunyadi Csárda, valamint a Puskás Ferenc, Imreh István, Gaál Sándor, Albert Álmos és Nicolae Moldovan utcában. Amennyiben a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, panaszaikat a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon jelezhetik.

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK. Kurta Fruzsina pszichológus Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház melléképületében csoportfoglalkozásokat tart szombaton: 10.30–12 óráig felnőtteknek Elengedéseink önleltáros nyitott csoport; 12.30–14.30 óráig Nővé nőni csoport tini lányoknak.

HONISMERETI TÚRA. Az EKE háromszéki osztálya július 23-án, vasárnap tartja honismereti túráját a csíkrákosi Pogányvárhoz a következő útvonalon: Csíkrákos–Nagyégés–Pogányvár–Vár pataka–Csíkrákos. Távolság: 12 km, szintkülönbség: 400 m. Megközelítése: személygépkocsikkal (90+90 km), majd gyalog. Találkozás 8 órakor Sepsiszentgyörgyön a Mol-benzinkútnál. Extrém időjárás esetén – nagy eső, szél – a túra útvonala módosulhat. Jelentkezni, érdeklődni Jártó Gábornál a 0721 599 292-es telefonszámon lehet.

KAMIONOSTALÁLKOZÓ. Baróton a hét végén tartják a 12. erdővidéki kamionostalálkozót a felsőrákosi kavicsmosó melletti zarándok­úton. Szombaton 13 órakor a kamionok felvonulnak a város utcáin, majd ügyességi versennyel, tombolával, tűzijátékkal, bulival folytatódik a találkozó. Jelentkezni, érdeklődni a 0745 163 458-as (Papuc Attila) és 0745 602 185-ös (Nagy Imre) telefonszámon lehet.

FALUNAPOK. E hétvégén Illye­falván és Ozsdolán (július 22–23-án) tartanak falunapokat.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el július 24-én, hétfőn Sepsibükszádon, július 25-én, kedden Mikóújfaluban, július 26-án, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 352 659). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).