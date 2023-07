Béremelésről, adókedvezmények módosításáról tárgyalnak

A jelenlegi háromezerről 3300 lejre növekszik az országos bruttó minimálbér (az építőiparban 4500 lejre) szeptember elsejétől, illetve jövő év elejétől 3750 lejre – tájékoztatott a Digi24 hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva. Az Agerpres hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy hétfőn Marcel Ciolacu miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Nicolae Ciucăval, a pénzügyminiszterrel és más tárcavezetőkkel újból egyeztet a tervezett adóügyi intézkedésekről, melyek között egyes kedvezmények eltörlése, illetve kettős áfakulcs bevezetése szerepel.

A bruttó minimálbér emelése kapcsán a portál nem közöl bővebb információkat, az adóügyi intézkedésekről viszont több részletet is elárulnak, akárcsak az állami hírügynökség. Forrásaik szerint a hétfői tárgyaláson szó lesz egyebek mellett az építőiparban, az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban dolgozók adókedvezményének kivezetéséről. Ezt a kormányfő szorgalmazza, arra alapozva kezdeményezését, hogy a kedvezmények eddig 75 milliárdos költségvetési hiányt okoztak.

A források szerint elemezi fogják azt a javaslatot is, hogy két szintű hozzáadottérték-adót (áfa) vezessenek be: a 19 százalékost, illetve a 9 százalékost az élelmiszerek, gyógyszerek és orvosi eszközök esetében. A Digi24 arról értesült, az Európai Bizottság illetékeseivel a kormány megállapodott arról, hogy szeptembertől csak két áfakulcs lesz. Jelenleg, bár az általános áfakulcs 19 százalék, a kulturális rendezvények, a könyvek, az iskolai tankönyvek, egyes turisztikai szolgáltatások, az ingatlanügyletek és az állati takarmány után csak 5 százalék áfát kell fizetni. Az Európai Bizottság azt kéri, hogy ezeket az eltéréseket töröljék el, és ez azt jelentené, hogy az 5 százalékos áfa csak az orvosi protézisekre vonatkozna. Az élelmiszerek, gyógyszerek és vendéglátóipari szolgáltatások esetében továbbra is 9 százalékos maradna a kedvezményes hozzáadottérték-adó.

A Digi24 továbbá úgy tudja: a tervezett változások a nagyvállalatok adózását is érintenék, azonban ezzel kapcsolatban viták vannak a koalícióban, mert míg a Szociáldemokrata Párt és Marcel Boloș liberális párti pénzügyminiszter támogatja ezt a javaslatot, a PNL ellenzi, sőt, saját miniszterét is bírálja.

A kormány július végén vagy augusztus elején készül elfogadni a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedéscsomagot.