Üzent a román külügynek Orbán Viktor, nem engedték be a román provokátorokat

Nem engedték be a csendőrök a színpad előtti térre a román provokátorokat a tusványosi szabadegyetem zárónapján, így Orbán Viktor beszédét nem tudták megzavarni, bár a magyar miniszterelnöknek a Nemzet útja (Calea Neamului) és az Ortodox Testvériség (Frăția Ortodoxă) tüntetői gyűrűjén kellett bejutnia a szabadegyetem területére. Beszédében Orbán Viktor feltárta: a román külügyminisztérium írásban foglalta össze neki, hogy beszédében milyen témákat javasolnak mellőzni. A magyar miniszterelnök nyilvánosságra is hozta a külügy elvárásait, ugyanakkor üzent Bukarestnek.

A 32. Tusványosi Szabadegyetem és Diáktábor szervezői péntek este jelezték: tekintettel a román provokátorok közösségi médiában keringő toborzására és Orbán Viktor beszédének bojkottjára, megzavarására szóló felhívásaira, úgy döntöttek, nem engedik be őket a szabadegyetem területére szombaton. Orbán Viktor előadását már korábban előzetes regisztrációhoz kötötték, ezzel is a provokátorok elrettentése, kiszűrése volt a cél, később felhívásokat intéztek a rendvédelmi szervekhez, hogy biztosítsák az esemény nyugodt lefolyását, végül pedig bejelentették: nem engedik be a két nacionalista szervezet tagjait.

A fokozott készültségnek megvolt az eredménye: a Mihail Târnoveanu és Dan Grăjdeanu vezetésével összegyűlt provokátoroknak belépést biztosító karszalagot nem adtak, a csendőrség pedig kordont vonva akadályozta meg bejutásukat a színpad előtti térre. Így aztán a két szélsőséges szervezet tüntetői nem tudták eredeti szándékuknak megfelelően a helyszínen megüzenni Orbán Viktornak, hogy, amint az óriásmolinójukon áll, „Egy örök dolog van: Erdély román föld”, a magyar miniszterelnök beszéde alatt jelszavakat skandáltak, hazafias dalokat énekeltek, de hangjuk nem ért el a színpadig.

Orbán Viktor a Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Németh Zsolt, a magyar országgyűlés külügyi bizottságának elnöke társaságában tartott beszéde kezdetén közölte: a román külügyminisztérium írásban jelezte neki, milyen témákat mellőzzön beszédében. A magyar miniszterelnök fel is tárta ezen dokumentum tartalmát, üzenve egyúttal Bukarestnek.

Azt javasolták neki, ne beszéljen arról, ami a román érzékenységet sértheti, így a nemzeti szimbólumokról. Ebben megállapodhatunk, erről nem beszélek, de üdvözlöm a magyar és székely zászlókkal érkezett barátainkat – mondta Orbán Viktor. A kollektív kisebbségi jogok témáját is mellőzésre javasolták, ennek kapcsán annyit mondott, ilyenek léteznek, és megilletik az itt élő magyarokat. Nem létező romániai közigazgatási egységekről sem szabad szólnia – jelezte. Ennek kapcsán megjegyezte: „Azt hiszem, Erdélyre és Székelyföldre gondoltak, de mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének”. A nyugati értékeket nem szabad rossz színben feltüntetni a bukaresti külügy ajánlása szerint. Ezeket ma a migráció, LMBTQ és a háború jelentik, ezeket nem is kell rossz színben feltüntetni, mert maguktól is rossz színben tűnnek fel – élcelődött Orbán Viktor, Hofi Gézát idézve annak kapcsán, hogy mellőznie kell a migrációval kapcsolatos revizionista megközelítésű xenofób felhangokat. Végül leszögezte: ha a román államfő Magyarországon tart előadást, a magyar hatóságok nem fogják neki megmondani, miről nem beszélhet, és miről mit mondhat. Emlékeztette ugyanakkor Bukarestet, hogy 2024 második félévében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét, és kiemelt céljuk Románia schengeni csatlakozásának elősegítése.

Tőkés László és Orbán Viktor szombati előadásáról részletes helyszíni beszámolónkat a Háromszék hétfői lapszámában olvashatják majd.