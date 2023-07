A 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésén a külhoni magyar közösség vezetőinek jelenlétében Semjén Zsolt ismertette: egy egyszerű regisztráció­val és IP-címmel minden magyar állampolgár, éljen bárhol a világon, egyfajta digitális állampolgárságot kap, és e virtuális nemzeti térben, VPN-környezetben a teljes magyar közmédiához hozzáfér. Ezzel jelentős mértékben megoldódik a sport- és kulturális műsorok közvetítésének problémája, amely régi fájdalma a Magyarország határain kívül élő magyaroknak, hiszen a magyar közmédia által közvetített sport­eseményeket geokódolták, nem lehetett követni más országból.

Magyarország évek óta próbálja megoldani a gondot, a kérdés korábbi években is többször felmerült Tusványoson, Semjén Zsolt szerint azonban a sport- és kulturális műsorok közvetítésének kiterjesztését Magyarország határain túlra ellenezte az Európai Bizottság és az uniós tagállamok is, különösen az utódállamok, leginkább pedig a jogtulajdonosok. A mostani megoldás révén, ha hagyományos televízión keresztül nem is, interneten és okostelevízió segítségével immár követhetők lesznek ezek a sportesemények. A cél, hogy sport mellett a közmédia közéleti és kulturális műsorai is foghatók legyenek a határon túl, ezért van szükség a virtuális nemzeti térre, mivel a technika előrébb tart, mint a jogkorlátozó jogalkotás. Ehhez január 1-jétől minden magyar állampolgár kapcsolódhat, bárhol éljen a világban – mondta Semjén Zsolt.

A probléma megoldásához az is hozzájárul egyébként, hogy 2032-ig megvásárolták a téli és nyári olimpiák közvetítési jogát, a magyar labdarúgó-válogatott selejtezőinek közvetítését az Európa- és világbajnokságokon. 75 nagy sporteseményt, 15 sportágat tudnak a kábelszolgáltatók közvetíteni – ecsetelte beszámolójában Semjén Zsolt.