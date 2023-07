A szavazatok 98 százalékot meghaladó feldolgozottságánál az eddigi legnagyobb ellenzéki alakulat, a Néppárt 120 képviselői helyet szerzett meg a közvetlenül választott 208 szenátusi helyből, 37-tel többet korábbi mandátumainál. A most befejeződött ciklusban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) 72 szenátort ültethet a felsőházi parlamenti patkóba, 21-gyel kevesebbet, mint eddig. Elvesztette két mandátumát, és nem került be a szenátusba a jobboldali VOX párt. A nagy országos pártok közül nem nyert helyet a felsőházban a Sumár nevű, újonnan alakult, több baloldali pártot tömörítő formáció sem. A 266 tagú felsőházba a korábbi tizeneggyel szemben ezúttal kilenc párt jutott képviselethez. A többi ötvennyolc szenátort az autonóm tartományok parlamentjei delegálják.

A választásokat követően várhatóan augusztus 17-én tartja alakuló ülését az új parlament alsó- és felsőháza is. A spanyol demokrácia 47 éves történetében 16. alkalommal rendeztek parlamenti választásokat. A voksolásban a jogosultak 70 százaléka, több mint 24 millió ember vett részt.

A választásokon győztes konzervatív Néppárt megpróbál kormányt alakítani annak ellenére, hogy nem szerzett abszolút többséget a parlamentben – jelentette ki Alberto Núnez-Feijóo pártelnök hétfő hajnalban, miután köszönetet mondott támogatóinak a párt madridi székházánál. A belvárosi épület előtt összegyűlt hatalmas tömeg spanyol zászlókat lengetve, üdvrivalgással, skandálással ünnepelte az eredményt, amellyel az eddigi legnagyobb ellenzéki erő 3 millió szavazattal növelte négy évvel ezelőtti támogatottságát és 47 mandátummal parlamenti képviseletét. Alberto Núnez-Feijóo hangoztatta, a spanyolok szavazataikkal azt üzenték a pártoknak, hogy folytassanak párbeszédet. „A legtöbb szavazatot kapott párt jelöltjeként kötelességem megnyitni a párbeszédet, és megpróbálni kormányozni országunkat a választási eredményeknek megfelelően” – fogalmazott. Hangsúlyozta: „senki se essen kísértésbe, hogy akadályozza ezt a folyamatot”, és a pártok közül külön nevesítette a Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE).

Pedro Sánchez jelenlegi ügyvezető miniszterelnök, az 1,3 százalékos szavazatkülönbséggel második helyen végzett PSOE főtitkára szintén a spanyol fővárosban szólt szavazóihoz. „Sokkal többen vagyunk, akik azt akarják, hogy Spanyolország előrehaladjon, mint azok, akik azt akarják, hogy a PP és Vox által kijelölt visszafejlődés útján menjen” – mondta. Véleménye szerint a szavazók döntése világos, „megbukott az a blokk, amely mindannak a haladásnak teljes hatályon kívül helyezését javasolta, amit elértünk az elmúlt négy évben”. A politikus mindezzel arra utalt, hogy a két nagy jobboldali párt, a PP és a tőle magát jobbra pozicionáló VOX közösen sem rendelkezik a 350 fős parlament kormányzóképes többségét jelentő 176 mandátummal.

Santiago Abascal, a VOX elnöke nagyon rossz hírnek nevezte, hogy Pedro Sánchez még a választásokat elveszítve is akadályozhatja a PP kormányalakítását. Sőt, akár még kormányozhat is „a kommunizmus, a terrorizmus és a szeparatizmus támogatásával” – tette hozzá a többi, parlamentbe jutott baloldali, baszk nacionalista és katalán függetlenségi pártra utalva. Megismételte, hogy a mozgósítás visszafogása érdekében egyes sajtóorgánumok a kampány során manipuláltak és a VOX démonizálására apelláltak. Hangsúlyozta: továbbra is ellenállnak, és akár ellenzékben, akár egy megismételt parlamenti választásokon, de nem fognak csalódást okozni azoknak a szavazóknak, akik ismét a harmadik politikai erővé tették a pártot.

Yolanda Díaz, a parlamentbe negyedikként bejutó, újonnan alakult, több baloldali pártot tömörítő Sumár elnöke arról beszélt a 31 mandátumos eredményt ünneplő szimpatizánsok előtt, hogy a választásokon a demokrácia nyert és megerősödött. Bejelentette: párbeszédet kezdeményez az ország minden „demokrata és progresszív” politikai erejével azért, hogy Spanyolország kormányt alakíthasson.