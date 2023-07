Négy és fél millió lejt kap a Sepsi-SIC

A megyei önkormányzat által jóváhagyott 4,5 millió lej támogatás a 2023–2024-es versenyszezonra szól, ebben az évben valamivel több, mint kétmillió lejt utalnak át, a fennmaradó részt jövő év első felében kapja meg a klub. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az ülésen hangsúlyozta: minden gazdasági nehézség ellenére az önkormányzat fontosnak tartja, hogy fenntartsák a folytonosságot és támogassák a versenysportokat is. Ezen a téren a Sepsi-SIC sportolói az élen járnak, legyen szó kosárlabdáról, kézilabdáról, birkózásról, kerékpárról, asztaliteniszről.

Ambrus József, a klub elnöke, a megyei képviselő-testület tagja a támogatás jóváhagyását követően kifejtette: a költségvetés elfogadása nyomán a 12. idénynek vághatnak neki. Bejelentette: ebben az évben a klub új szakosztállyal bővül. A kosárlabda, a kézilabda, a birkózás, az asztalitenisz és a kerékpár mellett ősztől teremlabdarúgó-csapattal gyarapodnak. A legújabb szakosztály, a futsalcsapat az A-osztály mellett részt vesz a 19 év alatti korosztályos bajnokságban is. A csapat többnyire helyi játékosokra alapoz, de így is szeretnének minél jobb helyezést elérni a bajnokságban. A kézilabda vonalán is történt előrelépés, a nagyobb csapat immár Sepsi-SIC néven vesz részt a román A-osztályban, illetve továbbra is lesz ifjúsági együttes.

Ambrus József továbbá arról is beszámolt, hogy asztaliteniszben Szuper­liga-résztvevők a klub színeit képviselő játékosok, és hangsúlyt fektetnek a fiatal tehetségekre is. A cél továbbra is az, hogy érmet szerezzenek játékosaik. A birkózásban nagyok az elvárások, akár mindkét sportolójuk szerezhet kvótát a párizsi olimpiára. Emellett pályakerékpárosuk is indulási joghoz juthat az olimpiára, ehhez pedig világbajnoki részvétel szükséges, utóbbihoz a soron következő idény alatt kell elegendő pontot összegyűjteni. Ami a női kosárlabda-szakosztályt illeti, tíz csapattal vágnak neki a következő szezonnak. Ebbe a tíz csapatba beletartoznak a kovásznai, zabolai, valamint a bodzafordulói kihelyezett együttesek is, amelyekkel folyamatos az együttműködés.

A többszörös országos bajnok és kupagyőztes női felnőttcsapattal kapcsolatosan ugyanazok az elvárásaik: a dobogó legmagasabb fokát célozzák, a bajnokságban éppúgy, mint a Román Kupában, illetve a nemzetközi porondon is cél minél messzebb eljutni. Ifjúsági szinten azt szeretnék, ha több együttesük kijutna a korosztályos döntőtornákra. Ambrus József hangsúlyozta, számukra fontos a stabilitás, addig nyújtózkodnak, amíg a takaró engedi, ennek függvényében állították össze az idei szezonra a felnőtt kosárlabdacsapatot. A korábbi keretből hárman úgy döntöttek, hogy Konstancán folytatják pályafutásukat. Ambrus József kitért arra is, hogy a tengerparti csapat a tavalyi kiírásban nem szerepeltetett utánpótlás-együttest U13-ban és U14-ben, ezért a Román Kosárlabda-szövetség speciális szabályzata értelmében a következő idényben nem igazolhatnak külföldi játékost. Az elnök emlékeztetett: 2018-ban a sepsiszentgyörgyi alakulatot is hasonló büntetéssel sújtottak egy ehhez hasonló eset miatt, ám akkor nem volt ennyire tisztán leírva a szabályzatban.