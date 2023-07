A Regionális Operatív Program részeként elvégzett munkálatok során a fürdővárosban teljesen megújult a Gábor Áron, a Lakosok, a Tímár, az Arany János, az Aurel Vlaicu, az Erzsébet, a Kórház, a Villasor (Iustinian Teculescu), a Sáros (Andrei Șaguna) és a Mész utca víz- és szennyvízhálózata, illetve útburkolata. Ugyanakkor az úttestek mellett új járdákat építettek és zöld szigeteket alakítottak ki, a porták bejáratait térkővel burkolták, a sáncokat kibetonozták, s ahol a hely engedte, új parkolókat is létesítettek. Voltak olyan munkálatok is, amelyeket egyes utcákban a lakók végeztek el. Ilyen volt például az udvarok bejáratainak kockakövezése, amelyhez a polgármesteri hivatal biztosította a kockakövet onnan, ahol a munkálatok során azt az útépítők felszedték. Jelenleg már csak a Petőfi utca alsó szakasza maradt aszfaltozatlanul, de a víz- és csatornahálózatot már itt is kiépítették – tájékoztatott Gyerő József polgármester.

„Sajnálatunkra és bosszúságunkra a gázszolgáltató nem megfelelő hozzáállása miatt késlekedett az új gázvezeték lefektetése és beüzemelése ezen a szakaszon, s amíg ez nincs kész, nem lehet az utat alapozni. Remélem, hamarosan ezt a szakaszt is befejezhetjük” – közölte az elöljáró, aki azt is ismertette, hogy a tizenegy utcát érintő, európai alapokból társfinanszírozott beruházás össz­értéke 19 041 336 lej, ebből 18 660 509 lejt az Európai Unió biztosított, és a projektet hétévnyi kemény munka árán sikerült megvalósítani. „Köszönöm mindenkinek – tervezőknek, építőknek, hivatalbeli munkatársaimnak, helyi tanácstagoknak –, mindenkinek, aki feladatot vállalt és végzett a cél érdekében. Köszönöm a lakosság támogató hozzáállását és türelmét a munkálatok elhúzódásáért, a porért, a felfordulásért” – mondta a polgármester.