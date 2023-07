Újjászületett Csiszárfürdő

A bálványosi hegyen fekvő Csiszárfürdőhöz egy erdei gyalogösvényen lehet eljutni. A csodálatos erdei tájon át vezető ösvény mentén számos iható borvízforrás sorakozik. Padok, pallók és lépcsők könnyítik a fürdőkhöz vezető rövid, 10–15 perces sétát. A fürdők nyolc medencéjének mindegyikében különböző, egyedi ásványianyag-tartalmú borvíz található. Tájékoztató táblák jelölik minden egyes medence és forrás történetét, valamint azok gyógyhatását is.

Csiszárfürdő Kézdivásárhely és környéke egyik legkedveltebb kirándulóhelye volt az utolsó száz évben. 1895-ben építtette Csiszár Dénes (1857–1937) kézdivásárhelyi földbirtokos és szeszgyáros Bálványos alatt, a torjai erdőrészen a „feredőt”. A bálványosi várrom, a világon egyedi Büdös-barlang, a vulkanikus Szent Anna-tó és a több mint 50 borvízforrás vonzotta már száz évvel ezelőtt is az ide látogatókat. Akkor épült ki Csiszárfürdő is, ahol tizenhat gyógyforrás van. Ezek közül nyolcat fürdőmedencébe foglaltak, további hét ivókúrára használható, egy forrás pedig a ráépült gyógygázfürdőt, a mofettát táplálja. Négy medence olyan nagy méretű, hogy úszásra is alkalmas.

Második aranykorát Csi­szárfürdő 1960-tól 1990-ig élte. A hideg medencék alá melegített kádas kezelőközpont, szálloda és vendéglő épült. 1990-ben azonban az állami gyógyközpont bezárt, az üdülőhely pedig pusztulásnak indult.

2012-ben a jobb sorsra érdemes fürdő visszakerült az egykori fürdőépítő, Csiszár Dénes ükunokái, a Taierling fivérek, Johann és Péter Ferenc tulajdonába, akik a közösség erejével, fürdőújító kalákákat szervezve, emellett sikeresen pályázva a medencéket felújították, a meglévő, többnyire romos állapotban található épületeket megvásárolták, tavalytól pedig újra az egyre növekvő számban ide látogató közönség rendelkezésére bocsátották a Csokoládés, a Vallató, a Hammas, az Arany névre hallgató régebbi, illetve az újabb fürdőmedencéket, a két mofettát és szaunát.

A csiszárfürdői újdonságokról Johann Taierling számolt be. Elmondása szerint a fürdő felújítására sikeresen pályáztak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnál, most a kivitelezés végéhez közelednek. Csiszárfürdőt a vendégek számára a múlt év július 15-én nyitották meg, ez csonka idénynek számított, de attól függetlenül sok látogatójuk volt. A tavalyi tízlejes belépő csupán egy jelképes összegnek számított. A fürdővendégek száma napi tíz és százötven között váltakozott.

Ebben az esztendőben a turistaidény május végén, pünkösdkor kezdődött és szeptember 10-ig, iskolakezdésig tart. A nyolc különböző méretű és összetételű borvizes medencén kívül öt fűtött dézsakád, két szauna, két mofetta és meleg vizes tusoló áll az ide látogatók rendelkezésére. Mivel idén korábban kezdték reklámozni a fürdőt, és az idényt is hamarabb nyitották meg, sokkal több látogatójuk van, mint tavaly. Vendégeik zöme háromszéki, de az ország minden részéből érkeznek turisták, akik a környékbeli szállodákban, illetve panziókban vannak elszállásolva. Határon túlról elsősorban Magyarországról és a Moldovai Köztársaságból érkeznek vendégek, de angol és német ajkúak is akadtak.

A tulajdonos azt is elmondta, hogy megvásárolták a Vadász villát, a Turista-lakot, az egykori étkezdét, a volt posta épületét, az egykori klubot pedig per útján kapták vissza. Péter Ferenc már neki is látott a Turista-lak felújításának. Amint lezárják a vége felé tartó pályázatukat, a Vadász villa környékén össz­komfortos jurták felépítésére szeretnének pályázni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnál.

Johann Taierling arra is felhívta a figyelmet, hogy Csiszárfürdő hatása révén gyógyfürdő, vendégeik fele reumás és érszűkületi panaszait kezeli náluk, gyógykúrákon vesz részt. Taierling azt is elmondta, hiába próbálkoztak szállítócégekkel tárgyalni egy autóbuszjárat beindításáról, ezért vendégeik zöme többnyire személygépkocsival érkezik. Az egész napon át, 9–19 óráig érvényes belépőjegy ára idén 20 lej, a vendégek biztonsága érdekében a fürdő villanypásztorral van bekerítve.