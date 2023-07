Két felső-háromszéki kosárlabdázó mellett egy cselgáncsozó is képviseli megyénket a július 23–29. között a szlovéniai Mariborban zajló tizenhetedik nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A Sepsiszentgyörgyi MSK sportolója, Veronica-Elena Oltean ellenfél hiányában a 44 kilogrammos súlycsoport selejtezőjének csak a második körében kapcsolódott be a küzdelembe, ahol a török Begumnaz Dogruyollal találkozott. A párharcot nagy fölénnyel a későbbi ezüstérmes Dogruyol nyerte meg, Oltean pedig vigaszágon folytatta. Ellenlábas hiányában ismét állt egy kört a szentgyörgyi dzsúdós, majd következett a holland Maud Rikmanspoel elleni összecsapása. Annak ellenére, hogy jól küzdött, most sem termett babér a megyeszékhelyi versenyzőnek, aki újabb vereséggel a hetedik helyen fejezte be a megmérettetést. „Bár lemaradt a dobogóról, sportolónk rengeteg élménnyel tért haza Mariborból, és nagyon bízunk abban, hogy az ifjúsági olimpiai fesztiválon szerzett tapasztalatokat a későbbiekben kamatoztatni tudja” – áll a Sepsiszentgyörgyi MSK közleményében.

Eredmény (lányok, 44 kg): 1. Marta Beorlegui (spanyol), 2. Begumnaz Dogruyol (török), 3. Lena Antoine (belga) és Kristina Lili Krizova (szlovák)... 7. Veronica-Elena Oltean (román). (t)