Újabb csörte, újabb per Baróton?

Valószínűleg újabb per indul Bán István független tanácstag és Benedek-Huszár János baróti polgármester közt – ez alkalommal a városvezető kezdeményezésére. Mint arról beszámoltunk, egy tavaly év végén tartott tanácsülésen a vita hevében a polgármester úgy fogalmazott, Bán az egyetemi oklevelét vásárlással, doktori titulusát plágiummal szerezte meg, mire a tanácstag jelezte, a beszélgetést „illetékes helyen” fogja folytatni – végül pert indított. A múlt csütörtökön tartott ülésen ismét személyeskedő vita folyt, ez alkalommal Bán István fogalmazott úgy, hogy választási programjának harminc százalékát Benedek-Huszár János tőle – illetve az annak összeállításában segédkező Ember Attilától – lopta. A polgármester arra kérte Dombi Réka Hilda városi jegyzőt, a vonatkozó részeket szó szerint rögzítse az ülés jegyzőkönyvében. Legutóbb, amikor ilyen kérés tanácsülésen elhangzott, becsületsértési per lett a vége.

A tíz napirendi pontot szinte futószalagon fogadták el a tanácstagok, és fél óra alatt le is tudták azokat. Ebbe az időbe belefért még, hogy az első tervezet vitáján Benedek-Huszár János és Bán István odaszúrjon egymásnak. Amikor arról esett szó, hogy a poliklinika modernizálására és részben új rendeltetéssel való ellátására az országos helyreállítási alapnál (PNRR) 1,18 millió lejt nyertek, de 5,7 millió lejre lesz szükség, Bán István – az utóbbi üléseken tett hozzászólásaihoz hasonlatosan – ismételten azt feszegette, honnan fogják a két összeg közötti jelentős különbséget előteremteni. Bán végezetül úgy fogalmazott, az alapnál nyert pályázatok a Saligny-programhoz hasonlóan sikertelenek lesznek a város számára.

A polgármester visszakérdezett, miből gondolja, hogy az sikertelen, mire Bán azt válaszolta, akik nyertek, már dolgoznak. A független tanácstag azt is hozzátette, a városháza évekkel ezelőtt, még a múlt mandátum ideje alatt letett pályázaton víztisztító állomásra elnyert pénzt is elbukta Barót, mert nem pótolta a hiányosságokat. Tudja, hogy ez így van, mert levelezett a gyulafehérvári hatósággal, ahonnan hivatalos választ is kapott.

Benedek-Huszár János értetlenkedve fogadta Bán felszólalását. Milyen víztisztítóról van szó – kérdezte –, amelyben Gyulafehérvárnak bármilyen jogosultsága lenne? Rákérdezett a volt polgármesterre, Lázár-Kiss Barna Andrásra is: vajon miről beszél Bán? Miután érdeklődésére Lázár-Kiss is azt válaszolta, nem tudja, miről lehet szó, Bán azt ígérte, a következő tanácsülésen bemutatja a levelezést. Az előterjesztett tervezetet végül egy – Bán István által leadott – tartózkodó szavazat ellenében elfogadták.

Hol lakik a polgármester?

A napirend végén ismét Bán István kért szót. Azzal vádolta a polgármestert, hogy az elmúlt három évben semmi érdemlegeset nem tett annak érdekében, hogy a városlakók életszínvonala növekedjen, helyette csak terveket gyártott. Ismételten kitért a megnyert pályázatok önrészének kérdésére: jelen pillanatig 25 millió lejt kellene az önkormányzatnak saját részként a beruházások mellé tenni, de annyi pénzük nincs, sőt, a város hitelképessége sem olyan, hogy azt elő tudják teremteni. Kifogásolta azt is, hogy a városvezető nyilvános fellépésein többször is kedvezőtlen környezetben használta nevét. A Marosvásárhelyi Rádióban nemrég adott interjúban az egyetlen kérdezőnek, Ember Attilának sem adott tiszta válaszokat, inkább elemezte a kérdést, s szóvá tette, kivel dolgozott együtt a kérdező. „Ember Attila az, aki Bán Istvánnak is készítette a programját. Akkor eszembe jutott: tényleg, én csapatban dolgoztam, ő is bedolgozott, akkor gyakorlatilag nem Bán István programjából lopott el Benedek-Huszár János harminc százalékot, hanem az Ember Attiláéból, mert ha nekem ő csinálta, akkor ő az értelmi szerzője. Ettől arrafelé is, bárhova megyünk, mindenütt a nevemet negatívan említi meg” – mondotta. Folytatásként pedig egy, a kórház vezetőtanácsában történt mozzanatot tett szóvá.

A független képviselő azzal vádolta Benedek-Huszár Jánost, hogy hamisan tünteti fel a lakhelyét. A választások előtt baróti lakcímre jelentkezett be, de rendszeresen Kisbaconba jár haza – és erről száznál több fényképe is van. Olvasatában már önmagában az előbbi tény bűncselekmény, ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy oda hivatali autójával jár, az oda-vissza utat pedig menetlevéllel számolják el, ami szintén törvénysértő.

Mit tett a városért?

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott, bár Bán István az elmúlt húsz évben „a feljelentések írásában igencsak szép előmenetelre tett szert”, azért ne viselkedjen ügyész vagy nyomozó módjára. Igen, többször is kellett a nevét használnia bizonyos válasz­adások miatt, de csak azért, mert azok dr. ec. Bán István aláírással szerepeltek a feljelentéseken. Ha a város elmaradottságát teszi szóvá, kérdezze meg magát is, mit tett a fejlődése érdekében, hiszen két évig maga is alpolgármester volt. „Az elmúlt húsz évben, tisztelt uram, ön volt két évig alpolgármester: mit tett a két év alatt a városért azon kívül, hogy feljelentéseket írt Nagy István akkori polgármester ellen? Ezek közül egyben sem ítélték el, hanem megállapították, hogy rendben vannak a dolgok. Mit tett ezen kívül a város előremeneteléért, a pozitív példamutatásért?” – szegezte Bánnak a kérdést a városvezető.

A pályázatok önrészét firtató kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, többször elmondta már, miként látja a helyzetet, s nem várja el, hogy Bán meg is értse szavait. Azért kell terveket készíteni, mert azok hiányában nem lehet számításokat sem végezni, hogy mennyibe kerülne egy beruházás. Amikor az kiderül, számba veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges összegeket milyen forrásból lehet előteremteni, sőt, az is megtörténhet, hogy a megnövekedett költségek miatt a kormány nyújt hathatós segítséget az önkormányzatoknak – erre már több példa is volt. Amennyiben az nem történik meg, s más megoldás sem körvonalazódik, végső megoldásként lehet hitelt felvenni vagy „megrostálni” a pályázatokat, esetleg „visszabutítani” azokat és csak bizonyos elemeit megvalósítani.

Benedek-Huszár János úgy vélte, talán nem tűnik elég szembeötlőnek az elmúlt három évben végzett munka, de az ilyen jellegű beruházásokra nem is jellemző, hogy egyik percről a másikra megvalósulnának. Jó példa Erdővidék két legjelentősebb útjának, a 131-es és 122-es megyei út felújításának a története: a megyei tanács a pályázatoknak 2013-ban fogott neki, 2014-ben készültek el a megvalósíthatósági tanulmányok, a finanszírozási szerződéseket az ágostonfalvi hídon és a megyehatáron 2018-ban írták alá, a munka 2020 májusában vette kezdetét, és az első lépés után tíz évvel még mindig nincsenek készen az utak.

Benedek-Huszár János arra kérte Bánt, viselkedésével „ne csináljon ingyencirkuszt”, s ne rontsa el a képviselő-testületben uralkodó összhangot. Azért van egyetértés a tanácsban, azért szavaz meg mindent a két frakció, mert úgy látják, a város „megy előre, haladgat előre,” ezért a legjobb az lenne, „ha nem zörögne közbe, mint egy autó mögé kötött konzervdoboz” – fogalmazott Benedek-Huszár.

A felszólalás végén a polgármester arra kérte a jegyzőt, Bán felszólalásának azon részét, amelyben azzal vádolta, választási programjának harminc százalékát tőle lopta, szó szerint rögzítse. Dombi Réka Hilda jegyző előbb arra hivatkozva, hogy a törvény szerint nem kell szó szerinti jegyzőkönyvet írnia, illetve mert a pontos idézet által sem érthető a felszólalások iróniája, valamint a szavak mögötti egyéb szándék, ezt elutasította, ám végül a kérésnek eleget tett.