Túljelentkezés a sporttanári szakon

Sepsiszentgyörgyön még nem zárult le a felvételi időszak, a héten zajlik a helyek visszaigazolása. Az egyetem honlapján elérhető tájékoztatás szerint a következő tanévben 30–30 hallgatóval indul a négy-négy éves agrármérnöki és az erdőmérnöki szak is, ebből 25–25 térítésmentes, 5–5 pedig tandíjköteles, a tandíj egy tanévre 500 euró. A hároméves sport- és edzőképző szakon kezdetnek 15 tandíjmentes és 10 tandíjköteles helyet hirdettek meg, utóbbiért egy tanévben 400 eurót kell fizetni. A felvételin érettségi átlag szerint rangsorolják a jelentkezőket, a sportszakon emellett kizáró feltétel a mozgáskészség-felmérő teljesítése.

A Sapientia EMTE által meghirdetett helyekre országszerte nagy érdeklődés mutatkozik: túljelentkezés volt a gazdasági informatika, a kommunikáció és közkapcsolatok, a jog, a filmművészet, fotóművészet, média szakokon, de az informatika, fordító és tolmács, illetve erdőmérnöki szakokra is sokan jelentkeztek. A felvételi egyelőre csak Csíkszeredában zárult le, Kolozsváron és Marosvásárhelyen is tart még. A nagyjából 800 beiratkozó Tonk Márton rektor szerint azt mutatja, hogy a Sapientiát választók köre idén is stabil, úgy tűnik tehát, hogy az erdélyi fiatalok egyetem iránti bizalma továbbra is töretlen, a Székelyföldön elindított magyar nyelvű sportképzésre való túljelentkezés pedig azt jelzi, hogy „egy létező és vélhetően régóta fennálló igényre nyújt megoldást” az új szak.

Az egyetem közleménye szerint „a Sapientia bizakodva néz az új tanév elé, remélve, hogy sikerül minél több erdélyi magyar fiatalt itthon tartani azáltal, hogy lakhelyükhöz közel részesülhetnek gyakorlati tudásra építő anyanyelvű oktatásban”. Aki a nyári iratkozásról lemaradt, augusztusban még megpályázhatja az első körből megmaradó helyeket. (demeter)