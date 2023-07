Előző írásunk

Mérséklődött a súlyos közúti balesetek száma a háromszéki utakon, ám többen vesztették életüket az elmúlt év azonos időszakához képest, illetve az egyenruhások is többször bírságoltak, mint 2022-ben – derül ki a Kovászna megyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya által kedden közzétett féléves jelentésből. A dokumentumból az is kiderül, hogy mind a balesetek, mind a bírságok legfőbb oka továbbra is a gyorshajtás, a szabálytalan előzés, illetve a kerékpárosok által elkövetett szabálytalanságok.