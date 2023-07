Guzsalyas-nemzedék kézműves táborban

Az évről évre kilátogató krónikásnak ismételten szembesülnie kell az ismerős arcokkal, hisz a legtöbb táborozó visszatérő vendég, igazi Guzsalyas-nemzedék, mely a játszóházként indult, majd tevékenységét a Míves Házban folytató szervezet körül kialakult. És cseperedik már a második, sőt, harmadik Guzsalyas-generáció is, hisz a kézművesek gyerekeiket, unokáikat is a népi mesterségek felé fordítják.

A műhelyek többségében csend honol, mindenki nagy odafigyeléssel alkot, zaj csak a tavacska mellől hallatszik, onnan, ahol Vass Endre szegedi ötvösmester irányításával második éve kovácsműhely működik. Aki tavaly is itt volt, már bonyolultabb tárgyat is kovácsol, a kezdők szeggel próbálták ki az üllőt és kalapácsot. A téma itt a fogas, de fogókat és más tárgyakat is készítenek maguknak a tanoncok.

A terasz első felében a bőrművesek dolgoznak Szász Judit csíkdánfalvi kézműves mester vezetésével. Az idei téma a szűcsmunka, szőrös bárány-, illetve kecskebőrből dolgoznak, rátétekkel díszítik a kiszabott mellényt, papucsot, kesztyűt, derékmelegítő övet, majd ki-ki a bevégzett munka vagy idő függvényében puha bőrből erszényt vagy más tárgyat is készíthet.

A terasz hátsó részét ezúttal is a Máté-Szentkirályi Imola irányításával dolgozó fazekasok foglalják el. Szabadon választva bármilyen cseréptárgyat korongozhatnak, az egyedüli közös téma a madár, amely különböző díszítésekben jelenhet meg, de akad, aki madársípot alkotott unokájának.

A sátorban a nemezelők működnek Kolozsi Ildikó vezetésével. Hagyományos technikával hagyományos mintavilágú takarókat is látni, de mai ízlés szerinti, finom szálú merinógyapjúból készült, textillel vagy selyemmel összedolgozott kabátok, egyéb tárgyak is láthatók a kézműveseknél.

Vass Endre (balról) irányítja a kovácsokat

A tűzzománcosokat ezúttal is Csókási Katalin Nóra szegedi zománcműves szaktanár irányítja a pavilon egyik felében. Az idei téma a poncolás, amit nemcsak széldíszként, hanem felületen, áttetsző zománc alatt is lehet alkalmazni. Így nem csak ékszerek, hanem nagyobb tárgyak is készülnek, például gyertyatartó, mécses, faldísz is festőzománc-technikával.

A pavilon másik felét a Tóth B. Tinka által irányított kosárfonók népesítik be. Szinte pillanatok alatt fonják vagy húzzák a kör alakú, ovális és keret formájú kosarakat a tapasztaltabbak. A gyerekek is belekóstoltak a kosárfonás mesterségébe, igaz, ők parányi darabokkal próbálkoztak. A felnőttek mellett ugyanis húsz gyermek is itt van a kézműves táborban, a résztvevők gyerekei, unokái ők. Zajosabb társaság, mint a felnőtteké, de ez így van jól. Őket Benkő Éva vezeti be játékosan a kézművességbe, minden, a táborban használt anyagot bevonva a játszóházas tevékenységekbe. Továbbá a gyerekekkel együtt énekel, játszik, mesél nekik. Nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek zöme is visszajáró, és tapasztalat szerint közülük kerül ki a felnőtt és ifjúsági táborok résztvevőinek egy része.

Tóth B. Tinka táborvezető elmondta, oktatókkal és húsz gyerekkel együtt idén összesen kilencvenketten vannak a táborban. A hét folyamán elkészült alkotásokból szombaton este nyolckor nyílik tárlat a helyszínen lévő nagy sátorban, ahová nemcsak a táborlakókat és hozzátartozóikat, hanem mindenkit szeretettel várnak.