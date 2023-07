A leromlott állapotban lévő stadionban 12 ezer néző szurkolt a rekordbajnoknak, míg a háromszéki együttest 150 szurkoló buzdította a bolgár fővárosban. Az első fél órában a hazai csapat irányította a játékot, azonban Liviu Ciobotariu legénysége hatékonyan védekezett. A 20. percben Tobias Heintz kapáslövését Andres Dumitrescu szögletre mentette, majd Jonathan Lindseth volt pontatlan. A vendégek előreívelt labdákkal próbálkoztak, először a 35. percben veszélyeztettek, Marius Ștefănescu szabadrúgása után Mihai Bălașa mellé fejelt, majd szünet előtt Gustavo Busatto védte Ștefănescu közeli és távoli lehe­tőségét.

A második félidőben is hasonló volt a játék képe, a Sepsi OSK egy ideig a védekezésre összpontosított és ellentámadásokra rendezkedett be. A sepsiszentgyörgyi csapat Varga Roland és Mario Rondón becserélésével aktívabbá vált, ezáltal a 68. percben a vezetést is megszerezte. Egy védelmi hibát követően Varga a kapusba lőtt, ám a kipattanót Nicolae Păun a jobb alsóba gurította (0–1). A kapott gól megzavarta a hazai együttest, amelynek kapusa a 81. percben óriásit hibázott. Ezt kihasználva Marion Rondón labdát szerzett, majd az előkészítése után Varga Roland 30 méterről az üres kapu jobb felső sarkába csavart (0–2).

A székelyföldi gárda nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, a hajrában Vitalie Damașcan távolról a keresztlécet találta el, ezután Branislav Niňaj szintén a kapufára fejelt. A ráadásban a hazai együttes közel járt a szépítéshez, azonban szabadrúgást követően Michael Estrada kevéssel mellé fejelt. A Sepsi OSK megérdemelt győzelmet aratott, története első idegenbeli sikerét ünnepelhette az Európa Konferencia Liga-selejtezőben, ráadásul a párharc esélyesévé lépett elő, jövő héten pedig bebiztosíthatja a továbbjutást.

Európa Konferencia Liga-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: CSZKA Szófia–Sepsi OSK 0–2 (0–0).

Szófia, Balgarska Armia Stadion, 12 ezer néző. Vezette: Jochem Kamphuis (holland). CSZKA: Busatto – Mahmutović, Koch (Sanyang, 76.), Cordoba – Turicov, Carreazo, Lindseth (Sopov, 76.), Vion (Shaghoyan, 76.) – Heintz – Phaëton, Nazon (Estrada, 66.). Vezetőedző: Saša Ilić. Sepsi OSK: Niczuly – Aganović (Niňaj, 57.), Ciobotariu, Bălașa, Dumitrescu – Alimi, Păun – Ștefănescu (Damașcan, 84.), Matei (Varga, 67.), Gheorghe (Francisco Júnior, 84.) – Šafranko (Rondón, 68.). Vezetőedző: Liviu Ciobotariu. Gólszerzők: Păun (68.), Varga (81.). Sárga lap: Vion (47.), Mahmutović (71.), Sopov (89.), Phaëton (90.), illetve Alimi (26.), Gheorghe (38.), Niczuly (90.).

További eredmények: CSZKA 1948 Szófia–FCSB 0–1 (gólszerző: Coman 28.), Alashkert FC–Debreceni VSC 0–1 (gsz.: Lončar 50.), Ferencváros–Shamrock Rovers 4–0 (gsz.: Sigér 16., Ramírez 32., Trao­ré 47., Varga B. 74.), Kecskeméti TE–Riga FC 2–1 (gsz.: Szuhodovszki 52. – tizenegyesből, Pálinkás 85., illetve Contreras 86.), Kolozsvári CFR–Adana Demirspor 1–1 (gsz.: Betancor 6., illetve Stambouli 77.), FC Farul Constanța–FC Urartu 3–2 (gsz.: Băluță 27., Mazilu 45+4., Larie 90+5., illetve Makszimenko 23., Zotko 38.), NK Osijek–Zalaegerszegi TE 1–0 (gsz.: Mierez 90+1.).