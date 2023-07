A magyar párbajtőröző kiemeltként a főtáblán kezdett, ahol a svéd Linus Islas Flygare, Andrásfi Tibor, a luxemburgi Flavio Giannotte és Siklósi Gergely legyőzésével elődöntőbe jutott. A főpáston is folytatta remeklését, ennek eredményeként simán nyert a kazah Ruszlan Kurbanov ellen, majd a döntőben következett az idei Európa-bajnok, Davide Di Veroli. A fináléban az első három tust az olasz adta, viszont magyar ellenfele még az első három perc lejárta előtt felzárkózott (3–2). Komoly taktikai ütközet zajlott a páston, minden tusért meg kellett dolgozni (6–6). A második szünet után a magyar párbajtőröző egy kitörésnél földet szúrt, jelezte is azonnal, hogy nincs tus, amiért nagy tapsot kapott. Nem kockáztatott egyik fél sem, passzivitás miatt jöttek is a sárga lapok, de aztán Koch eltalálta Di Veroli lábát, majd villámgyors akciókkal apránként gyűjtögette a pontokat. Negyven másodperccel a vége előtt vezetett (9–6), aztán következett a szokásos mozgalmas hajrá. 10–7 után néhány másodpercenként estek a találatok, de Koch idegei rendben voltak, távol tartotta az olaszt, sőt, a végére növelte előnyét (14–10), így magabiztos győzelmet aratott.

Eredmények: * a 64 között: Koch Máté–Linus Islas Flygare (svéd) 15–7 * a 32 között: Koch Máté–Andrásfi Tibor 15–7 * a 16 között: Koch Máté–Flavio Giannotte (luxemburgi) 15–8 * negyeddöntő: Koch Máté–Siklósi Gergely 15–12 * az elődöntőben: Koch Máté–Ruszlan Kurbanov 15–11 * a döntőben: Koch Máté–Davide Di Veroli 14–10.