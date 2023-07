Mindkét csapat emberelőnyös lehetőséggel kezdett, a magyarok kihagyták, a görögök belőtték. Varga Zsolt együttese második előnyét sem váltotta gólra, viszont nem sokkal később Zalánki Gergő kilőtte a bal alsót. Vámos Márton is megvillant, válaszul az ellenfél létszámfölényben szépített, majd a játékrész végén Fekete Gergő is betalált (4–2). A második negyedből több mint három perc lepörgött, amikor Konszantinosz Geniduniasz meglepte a magyar kapust, a túloldalon azonban Manhercz Krisztián előnyből visszaállította a különbséget. A rivális újra felzárkózott, ezúttal Dimitriosz Szkumpakisz pattintott a hálóba. Mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, ám a szünetig nem változott az eredmény (5–4).

A harmadik felvonás elején egyenlítettek a görögök Geniduniasz ötösével, aki hamarosan távolról is bevette a kaput. Görög előny következett, először támadhatott a gárda a kétgólos vezetésért, Teodorosz Vlahosz szövetségi kapitány pedig időt kért. A túloldalon hosszú idő után betaláltak a magyarok, Vámos értékesítette az emberelőnyt (6–6). A görögök remek kapásgóllal kerültek megint előnybe, aztán a szünet előtt Manhercz egyenlített. Az utolsó negyed magyar góllal indult, Jansik Szilárd fejezte be sikeresen a fórt. Varga Dénes kiállítását Jannisz Funtulisz használta ki, Manhercz viszont a kapust is kicselezve lőtt a hálóba. A görögök emberelőnyben újra egyenlítették, ám a magyarok is fórba kerültek, Zalánki pedig nem hibázott, aztán a görögök nagy szerencsével ismét egyenlítettek, így jöhettek az ötméteresek.

A párbajt a magyarok kezdték, Varga lövését védte Emanuil Zerdevasz, Vogel Soma pedig túljárt Funtulisz eszén. Vámos kilőtte a jobb alsót, Alexandrosz Papanasztasziu sem hibázott. Zalánki ötösét csak a fejével súrolta a görög kapus, Konsztantinosz Juvecisz viszont fejbe lőtte a magyar hálóőrt. Jansik lövése a bal oldali kapufán csattant, Vogel azonban hárította Sztilianosz Argiropulosz lövését. Fekete eldönthette volna, ám lövése a kapusról majd két kapufáról kivágódott, aztán Geniduniasz egyenlített. A folytatásban Varga ezúttal nem hibázott, ahogy Funtulisz sem. Vámos a jobb alsóba lőtt, Vogel pedig lezárta a vb-döntőt.