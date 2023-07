Két felső-háromszéki sportolóval a keretben utazott el a 17. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra a romániai lány és a fiú 3×3-as kosárlabda-válogatott, amelyek közül az előbbi a kilencedik, utóbbi a tizennegyedik helyen fejezte be a szlovéniai Mariborban megtartott sporteseményt.

A KSE játékosával, Bara-Németh Beátával a keretben a román válogatott két győzelemmel kezdte az ifjúsági olimpiai fesztivál 3×3 kosárlabdatornáját: előbb 17–7-re győzték le Magyarországot, majd 18–14-re nyertek a litvánok ellen. A csoportkör utolsó meccsét a későbbi aranyérmes lengyel csapattal vívták és 14–10-re kaptak ki. A kvartetten belüli körbeverések miatt Románia a harmadik helyen zárta a C jelű négyest, emiatt lemaradt a negyeddöntőről, és a kilencedik helyen fejezte be a küzdelemsorozatot. A fiúknál a berecki Szabó Lehel került be a válogatottba, de számára nem termett sok babér, hiszen a B-csoportban előbb 21–18-ra kikaptak a hollandoktól, a második meccsen 21–14-re veszítettek a franciákkal szemben, majd 21–10 arányban hajtottak fejet az észtek ellen, így végül a 14. helyen ért véget számukra a kosárlabda-viadal.

A végeredmény: * lányok: 1. Lengyelország, 2. Németország, 3. Franciaország... 9. Románia * fiúk: 1. Németország, 2. Szerbia, 3. Franciaország... 14. Románia. (t)