Csökkentett kvóta

A Maszol.ro hírportál tájékoztatása szerint a kisebb számot a Román Akadémia „szakemberei” javasolták, akik szerint 140 példány a megelőzési kvótában és 80 példány a beavatkozási kvótában elegendő. „Nem tervezem, hogy tárgyalásokat vagy vitát folytatok a Román Akadémia szakembereivel. Elfogadom ezt a javaslatot, tekintettel arra, hogy szinte naponta vannak konfliktusok a medvék és az emberek között. Vannak olyan megyék, amelyeket rendkívül súlyosan érintenek ezek a konfliktusok, károk keletkeznek, emberéleteket is követelnek a támadások. Úgy vélem, a barna medve és a biodiverzitás védelmén túl az emberekre is gondolnunk kell” – mondta Fechet. A tárcavezető elődje, Tánczos Barna június 14-én jelentette be, hogy aláírta azt a rendeletet, amely szerint 426 barna medvét megelőzési céllal, újabb 55 példányt pedig beavatkozási céllal lehet kilőni. Környezetvédő aktivisták bírálták Tánczos utolsó miniszteri rendeletét, azt kifogásolták, hogy az ösztönözni fogja a trófeavadászatot. Fechet azt mondta, éppen ezt szeretné elkerülni, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kilövéseket a településeken vagy azok közelében felbukkanó medvékkel kell kezdeni.