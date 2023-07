Tusnádfürdő ikonikus helye a nemzeti oldalnak, az ott elhangzott beszédének műfaja pedig körülhatárolhatatlan – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. A magyar kormányfő méltatta Marcel Ciolacu román miniszterelnököt is.

Orbán Viktor bevallása szerint arra használja a tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban való felszólalási lehetőségét, hogy közös gondolkodást ajánljon, ezért a reakciók mindig izgalmasabbak, mint maga a mondandó. A miniszterelnök a magyar belpolitikáról szólva úgy értékelt, provinciálissá váltak a baloldaliak és a liberálisok, nem olvasnak, nem követik az eseményeket, elveszítették a frissességüket, nem fogadnak be új dolgokat, a régi mantrát mondják. Annyi új dolog történik a világban, egy részük veszélyes, másik részük lelkesítő, vonzó az egész, van intellektuális spiritusz a belpolitikában, de ez a magyar baloldali reakciókból nem látszik.

Orbán Viktor elmondta, nagy lehetőségeket lát a Romániával és a Szlovákiával való együttműködésben, „sok szép közös dolgot tudnánk csinálni a következő időszakban”. Elmondta, találkozott a román miniszterelnökkel, és nagyon szeretné, ha jó viszonyt tudnának kialakítani. Az új miniszterelnök fiatal, erős és agilis vezető, „szerintem komoly dolgokat lehet vele közösen megcsinálni” – fogalmazott.

Szlovákiával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy ott választás lesz szeptemberben. Azt mondta, mivel a két ország nem fog tudni „egy malomban őrölni” az utódállamkérdésben, azt a történészekre kellene hagyni, ezt a kérdést hiba beengedni a szlovák–magyar kapcsolatok középpontjába. „Ebben a kérdésben a szlovák megközelítés egészen más, mint a magyar. A magyarok nem húznak korszakhatárokat, mi, magyarok 1100 éve flow-ban vagyunk, nekünk ez nincs összetörve, szétdarabolva, egy történet” – fogalmazott.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy úgy látja, a csehek egymással vitatkoznak. A miniszterelnök szerint neki azt kell készpénznek vennie, amit a cseh Európa-ügyi miniszter mond, hogy Csehország az európai egyesült államokat támogatja. Ez a föderalizmus álláspontja a magyar és a lengyel szuverenitásfelfogással szemben – mondta, jelezve, ezzel most nincs mit kezdeni, ez a vita a következő években nyugvópontra jut, ahogy eldől az Európai Unió sorsa is.