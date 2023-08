A Sepsi ISK fiúcsapata a tavasszal csoportmásodikként fejezte be a B-osztályos küzdelemsorozatot, de sajnos elvesztette az A-divízióért kiírt első osztályozót. Mivel nem minden csapat vállalta a magasabb ligában való indulást, a szakszövetség újabb selejtezőt írt ki, a mezőnyben pedig ismét ott volt a sepsiszentgyörgyi alakulat. A Bokor Zoltán, Urus Kristóf, Márton Ádám és Jakabos Andor összeállítású együttes ez alkalommal a Moinești-i MSK csapatával találta szemben magát, és egy szoros meccs végén sikerrel abszolválta a selejtezőt.

A Kocsis Balázs és Kádár Tibor edzette csapatból elsőnek Urus állt asztalhoz, és sima 3–0-lal győzte le ellenfelét (1–0). A második párosításban Bokor három meccslabdáról kapott ki 3–2-re, és a házigazda Moinești egyenlített (1–1). A folytatásban Márton szintén 3–0-ra hozta a saját mérkőzését (2–1), majd Urus is beleszaladt egy 3–0-s vereségbe (2–2). A sorsdöntő párviadalon Bokor ragadta kezébe az ütőt, és szetthátrányból felállva 3–1-re győzedelmeskedett, amivel a Sepsi ISK 3–2-re nyert és feljutott az A-osztályba.

„A fiúk saját maguk tették nehézzé ezt a párharcot, mert egy kis figyelemmel könnyebben is nyerhettek volna. Most jól alakult számunkra a mérkőzés, de fordítva is elsülhetett volna a dolog. Fontos mérkőzés volt ez a legényeknek, mert így jövőre egy nehezebb ligában folytathatják és fejlődhetnek” – mondta érdeklődésünkre Kocsis Balázs edző.

Férfi A-divíziós osztályozó: Sepsi ISK–Moinești-i MSK 3–2 (az eredmény alakulása: 1–0, 1–1, 2–1, 2–2, 3–2). Mérkőzésenként: Urus Kristóf–Andrei Ciubotariu 3–0, Bokor Zoltán–Rareș Olahuț 2–3, Márton Ádám–Bogdan Căpușa 3–0, Urus–Olahuț 0–3, Bokor–Ciubotariu 3–1. (tibodi)