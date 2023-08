SZI@ Napok Szentivánlaborfalván

Ami nem csoda, mert minden korosztálynak kínált valamit a szervező Szentivánlaborfalvi Ifjak SZI@ néven ismert egyesülete: a gyermekeknek különféle foglalkozásokat és pancsolómedencét, a nagyobbaknak trambulinokat, a bátrabbaknak hőlégballonozást, a bulizó korosztályoknak három esti mulatságot – koncertezett az Ocho Macho és a 4S Street együttes is –, az ínyenceknek gasztrofesztivált, a rekordkedvelőknek 20 méteres kürtőskalács elkészítését, a kacagásra vágyóknak a csíkszentgyörgyi Székely Góbék, a nótarajongóknak pedig a helybeli, jó hírnevű Székely István Dalkör műsorát.

Jó néhány program szólt a szemnek is: a megnyitó felvonulás, a községi munkalovak versenye, a gyermek, ifjúsági és felnőtt néptáncosok találkozója (ezen Brassó és Hargita megyei amatőr csoportok is színpadra léptek), az autóbaleset-szimuláció (a Salvatore Egyesület és az uzoni önkéntes tűzoltók közreműködésével), a moderntánc-bemutató, illetve a pálinka-látványfőzés. Elcsendesedni a vasárnapi istentiszteleten lehetett, de a kúria udvarán is berendeztek egy félreesőbb, árnyékos zugot a pihenni vágyóknak. Étlen-szomjan sem maradt senki a lacikonyhák mellett, és néhány vásáros sátor is akadt; tombolanyereményeket is kisorsoltak.

A bőséges és változatos eseménysorozatnak különös jelentőséget ad, hogy nagyjából kéttucatnyi falun élő, civil szervezetbe tömörült fiatal találta ki és szervezte meg a SZI@ Napokat, amelyek hangulata túlmutat a kikapcsolódáson: azt is üzeni, hogy erős, életre való közösség a szentivánlaborfalviaké, amelyben a tevékeny ifjúság megtalálta a maga szerepét. Az egyesület elnöke, Pakucs Tamás hangsúlyozta, hogy a szülők és más falubeliek, vállalkozók és önkormányzatok is segítették őket, nem csupán Uzonból, hanem Rétyről és Sepsiszentgyörgyről is; a helyszínt Diószegi László, a Szent-Iványi-kúria tulajdonosa engedte át. Még az idő is a szervezőkkel tartott, a vasárnap esti eső sem zavarta meg a jó mulatságot.