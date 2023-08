Háromszáz rendőr, négyszáz igazoltatás, kétszáz bírság

Az akcióban a közrendészet, a közlekedésrendészet, a bűnügyi rendőrség, a roham­osztag és a csendőrség munkatársai vettek részt. Huszonhét helyen végeztek közúti ellenőrzést, 268 gépjárművet néztek át, 112 alkoholtesztet végeztek, 419 személyt igazoltattak, 84 800 lej összértékben 196 bírságot róttak ki – ezek közül 149-et forgalmi jellegű szabálysértésekért –, felfüggesztettek 15 vezetői jogosítványt és 5 forgalmi engedélyt. A közúti ellenőrzés mellett szórakozóhelyeken, bárokban, tömegrendezvényeken is ellenőriztek. A hasonló akciókat folytatják – áll a közleményben.

A rendőri ellenőrzés folyamán a hatóságok bűncselekményekre is fényt derítettek. Szombaton este Sepsiszentgyörgyön a Gólya utcában kábítószer hatása alatt álló vezetőt azonosítottak. A drogteszt benzodiazepin jelenlétét mutatta ki. A férfit kórházba szállították minta­vételre. Ugyanakkor a közlekedésrendészek arra is felfigyeltek, hogy a személygépkocsin két különböző rendszámtábla van, az egyik időleges, a másikkal egy utánfutót jegyeztek be. Kábítószer hatása alatti vezetésért és be nem jegyzett jármű közúton való forgalomba hozásáért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyi­tottak.

Két ittas vezetőt is azonosítottak, mindkettőt vasárnap hajnalban. Bodzafordulón egy 47 éves férfi esetében 0,56 mg/l szesztartalmat mértek, Baróton a Rózsa utcában egy 23 éves fiatalembernél 0,58 mg/l alkoholtartalmat mutatott ki a mérőműszer. Mindkét vezetőt kórházba szállították vérvételre, a kivizsgálást ittas vezetésért folytatják. (sz.)