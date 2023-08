HÃ¡romszÃ©ki betegek is voltak a marosbÃ¡rdosi kÃ¶zpontban

Háromszéki bentlakói is voltak a marosbárdosi gondozóközpontnak, akiket haza kellett hozni, miután az intézményről múlt héten kiderült, hogy néhány beteget embertelen körülmények között, a pincében tartottak – tudtuk meg Vass Máriától, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetőjétől. Azt még nem tudni, hogy mi lesz a gondozásra szorulók sorsa.

Megyénkből 17 szellemi fogyatékkal élő személy lakott a marosbárdosi szociális intézményben, 20–65 év közötti felnőttek, akiket családjaik kérésére utaltak be – közölte Vass Mária. Ezeket a betegeket időnként meglátogatták, akkor úgy tapasztalták, hogy minden rendben van, a hozzátartozók is elégedettek voltak az ellátással. A háromszékiek közül senki nem volt a pincében, és amikor a botrány kirobbant, 12 gondozottat egy másik Maros megyei központba szállítottak át, ötöt pedig kórházba utaltak, de már őket is kiengedték, és Vass Mária szerint egyikük kilépőpapírján sem írták, hogy bármiféle bántalmazás vagy sanyargatás, esetleg nem megfelelő bánásmód jeleit észlelték volna rajtuk.

A nagy probléma inkább az, hogy nincs hova elhelyezni őket: haza kell hozniuk mindenkit Maros megyéből, Kovászna megyében pedig még nem találtak helyet számukra; korábban épp ezért kötöttek szerződést a marosbárdosi központot működtető alapítvánnyal, amelynek engedélye volt a fogyatékkal élők gondozására – magyarázta a hatóság vezetője. Elmondása szerint egyelőre nem tudja, mi lesz a betegekkel, de keresik a megoldást.