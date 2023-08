Kiállítás SEPSISZENTGYÖRGY. Az Árnya­latok című kiállítás augusztus 31-ig látogatható a Lábas Házban hétköznap 9 és 16, hétvégén 10 és 14 óra között. A tárlat természetes növényi színezékekkel festett gyapjúszőtteseket és selymeket, fonott kosarakat, valamint írott tojásokat mutat be.

A kiállításhoz katalógus is kapcsolódik tudnivalókkal a székely festékes eredetéről, használatáról, a festékes szövéséről, díszítményeiről, a festőnövényekről. A kiadvány megvásárolható a múzeumboltban, ára 20 lej. Az augusztus 14–15-i munkaszüneti napon a múzeum zárva tart. * Az Erdélyi Művészeti Központban Jándi Dávid (1893–1944) festőművész emlékkiállítása tekinthető meg augusztus 26-ig, keddtől péntekig 9-től 17 óráig, szombaton

10-től 16 óráig.

BARÓT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében megnyílt Keresztes Magdaléna baróti születésű, Franciaországban élő festőművész kiállítása, mely augusztus 26-ig látogatható hétköznapokon 8–16 óráig.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Házban augusztus 30-ig megtekinthető a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjainak évzáró kiállítása. Kiállító diákok: Bagoly Andrea, Butyka Fanni, Dancs Emőke, Debreczi Orsolya, Deme Judit, György Zsanett, Izsán Bernadett és Lukács Zsanett. Irányító rajztanár: Domokos Bíborka. Nyitvatartás: keddtől péntekig 9–16 óráig. A belépés ingyenes. * A Gazdáné Olosz Ella Képzőművészeti Galériában a művésznő legjelentősebb alkotásaiból álló kiállítás a Városi Művelődési Ház épületében a Városi Könyvtár órarendje szerint látogatható: keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig. A belépés ingyenes. * A Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség parókiáján az Ignácz Rózsa kovásznai írónő emlékére berendezett emlékszoba hétfőtől péntekig 9–15, szombaton 9–12 óráig tart nyitva. Szervezett csoportok előzetesen jelentkezhetnek (programon kívüli látogatásra is) a 0267 340 312-es telefonszámon.

CSOMAKŐRÖS. Látogatható a Kőrösi Csoma Sándor emlékére berendezett emlékkiállítás. További információ, szervezett csoportok jelentkezése Debreczi Gyulánál a 0787 449 924-es telefonszámon.

Zene

JAZZKONCERT. Ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi Mano­Haus kávézóban (Bánki Donát utca 30. szám) a budapesti Mogyoró Kornél (ütőhangszerek) és Papesch Péter (basszusgitár) jazzduó tart koncertet. 20 lejes belépőjegy a helyszínen váltható.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma az első csütörtöki program 17.15-kor kezdődik rózsafüzérrel, 18 órától szentmise és utána szentségimádás lesz 19.30-ig. * Pénteken örökös szentség­imádási nap az egyházköz­ségben. A 7 órai szentmise után kiteszik az Oltáriszentséget, és egész nap szentség­imádás lesz, amelyet a lelkiségek vezetnek. 18 órakor szentmisével fejeződik be a szentségimádás. * Az augusztus végi, Sugásfürdőn a Benkő Vendégházban tartandó családos táborra várják még a jelentkezőket. A beszélgetések, játék, kirándulás, ima mellett délelőttönként külön program lesz a szülőknek és a gyerekeknek; délutánonként közös családos programok; esténként pedig esti mese, ima, tábortűz. A tábor mottója témája: Hogyan szeressük jól a gyermekeinket? Jelentkezni, érdeklődni a plébánia irodájában lehet.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban pénteken 22 órától kezdődik a virrasztás az Élet a Lélekben plébániai imacsoport szervezésében, amely 6.30-kor szentmisével fejeződik be. A virrasztást a Mária Rádió élőben közvetíti.

ZARÁNDOKLAT – EGY NAP A BÉKÉÉRT. Idén a fiatalokért ajánlják fel az augusztus 12-re tervezett 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot, melyet tizedik éve szervez meg az erdélyi és magyarországi Mária Út Egyesület. A csatlakozók számának növekedése igazolja, hogy ez a fajta közösségi élmény, a közös célért való tenni akarás egyre több embert késztet arra, hogy lelki tartalommal töltsék meg aktív szabadidős tevékenységeiket. A zarándoknap idén is átöleli az egész Kárpát-medencét. Érdeklődni és jelentkezni Erdélyben Péterfi Attilánál a 0744 639 138-as telefonon lehet.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Ragyogj reám boldogságom csillaga – a Köpeci Református Dalárda zenés irodalmi estje. 20.20 Virágok világa, világok virága – népi díszítőművészet Nagybaconban. 20.35 Jó szelet a vitorláitokba! – a Gaál Mózes Általános Iskola végzőseinek ballagása. 21.06 A mindenség működik tovább – Fekete Vince költővel beszélget Benedek-Huszár János. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube csatornán.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Richard, a gólya visszatér (magyarul beszélő), 16.15-től Susi és Tekergő (románul beszélő), 17.45-től Pókember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 17.45-től Kísértetkastély (román feliratos), 20 órától Oppenheimer (román feliratos), 20.15-től Mission: Impossible, Leszámolás (első rész, magyarul beszélő).

Kertkönyvtár Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár népszerű nyári programja, a Kertkönyvtár idén augusztus 11-ig várja a kicsiket és nagyokat. Lehet olvasni, mesét hallgatni, társasozni, játszani vagy csak megpihenni a könyvtár sarkánál lévő kis kert árnyékot adó fenyőfája alatt. A Kertkönyvtár keddtől péntekig 10–12 óráig tart nyitva, rossz idő esetén elmarad. A 10.30-kor kezdődő meseolvasást rövid foglalkozás követi, majd szabad játék, társasjáték, olvasás.

Önkéntes kísérőket várnak a Lábbusz csapatába

A Lábbusz csapata gondoskodik arról, hogy szeptemberben könnyedén újrainduljanak a járatok Sepsiszentgyörgyön. Ennek érdekében várják az önkéntes kísérők jelentkezését. Amennyiben korán kelő típus vagy, és szeretnéd a napodat számos érdekes kis történettel kezdeni, akkor jelentkezz a szervezőknél a 0744 830 819-es telefonon vagy a kincso.szekely@sepsi.ro e-mail-címen.

Méhnyakrákszűrő karaván

Gelencén az orvosi rendelő udvarán ma 10 órától folytatódik a méhnyakrákszűrés. Jelentkezni lehet Daczó Ildkónál a 0729 967 572-es telefonon vagy Czifra Blankánál a 0759 764 640-es telefonon. A 24–64 éves hölgyeket kérik, hogy az ingyenes vizsgálatra vigyék magukkal a személyazonossági igazolványukat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 513). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

SZÍVBETEGEK TALÁLKOZÓJA. A sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesületének tagjai ma 17 órakor találkoznak a Gyermekjogvédelem épületében.

DÍJMENTES KÉPZÉSEK. Augusztus 4-ig lehet jelentkezni a Kézdivásárhelyi Szakképző Központ által indított ingyenes képzésekre: pincér/vendégtéri szakember, szakács, turisztikai technikus, panziós-fogadós. Érdeklődni, jelentkezni a 0784 693 385-ös telefonszámon, illetve a kezdiszakkepzes@gmail.com email címen.

ASZFALTOZÁS. Aszfaltoznak Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Iorga utcában, a munkalátok idején a parkolókat nem lehet használni – hívja fel a környéken lakók figyelmét az önkormányzat. A városháza tájékoztatása szerint az aszfaltozás a tervek szerint augusztus 4-ig tart. Bár forgalomkorlátozásra sor kerül, az utcát nem zárják le teljesen.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Árkoson, pénteken Gidófalván és Étfalvazoltánban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén augusztus 5–6-án termelői vásárt szervez az Urban-Locato Kft.

BARÓT-NAPOKAT és KOMMANDÓI FALUNAPOKAT tartanak a hétvégén, augusztus 5-én és 6-án.

HÁROMSZÉKI LOVASNAPOK. Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Háromszéki Lovasnapokat augusztus 5–6-án Nyujtódon, az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület eseményeként. A szervezők közel harminc lovas és kulturális programmal, termékvásárral, gyermekfoglalkozással, állatsimogatóval és egyéb programokkal várják a résztvevőket.

INGYENES MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart augusztus 7-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.