Az utóbbi években egyre több az egészséges életmód követőinek száma, és többen adtak hangot véleményüknek, miszerint a város távolabbi negyedeiben is sok a sportkedvelő, tehetséges fiatal, és nagy szükség lenne a mai igényeknek megfelelő sportolási lehetőségekre.

Szépmezőn, a város egyik legtávolabbi lakóövezetében sok gyerek, fiatal felnőtt él, többségüknek lehet, hogy az egészséges életmódhoz tartozó hobbi a sportolás, viszont lehetnek olyanok is, akiknek éppen ez jelentene kiugrási lehetőséget életpályájuk alakításában. Mivel a negyed távol esik minden iskolai sportpályától, iskolai időn kívül ezek a fiatalok eddig csak a tömbházak szomszédságában, nem a legmegfelelőbb körülmények között tudtak valamilyen sportolási lehetőséget keresni. De a negyedben élő többi lakónak is jogos elvárása volt, hogy ne kelljen a mindennapi munka után még órákat utazniuk, ha sportolni szeretnének, hanem a lakóhelyükhöz közel, megfelelő körülmények között tehessék meg azt.

Sportolásra és pihenésre egyaránt alkalmasak az új létesítmények

A pályák tartánborítással és műfűvel vannak ellátva, amelyek komfortérzetet biztosítanak sportolás közben, csökkentik a sérülés veszélyét, jól bírják az időjárás okozta hőmérséklet-változást, és nem mellesleg tartósabbá teszik a pálya felületeit. A pályák a biztonságos és zavartalan sportolás érdekében hálóval vannak körülvéve, és energiatakarékos lámpák világítják meg, így ezeket este is lehet majd használni.

A sportpályák mellett szabadidős pihenőhelyeket, sétálófelületeket, zöld­övezeteket alakítottunk ki, facsemetéket ültettünk és padokat szereltünk fel, így nemcsak az aktív sportolásra vágyók használhatják a teret, de azok is, akik pihenésre, kikapcsolódásra vágynak, vagy csupán nézni szeretnék a játékokat, és közben szurkolnának, így igazi közösségi térként is funkcionál a létesítmény.

A sportpályák mellett helyet kapott egy játszótér is gyermekek számára, amelyet mérleghintával, csúszdával és rugós játszótéri elemekkel szereltünk fel, így több korosztály, kisebb-nagyobb gyerekek is igénybe vehetik.

A sportpályákat a biztonság érdekében videokamerákkal szereltük fel, belépéskor pedig kifüggesztett szabályzat figyelmezteti a pálya használóit arra, hogy – habár a pályát bárki, bármikor ingyen használhatja – mindenkinek vigyáznia kell a felszerelésre, a rendre és a tisztaságra.

Sportlétesítmények városszerte

A városfejlesztés során az önkormányzat fontosnak tartja, hogy Sepsiszentgyörgy minden részében, a lakóhelyek szomszédságában legyenek kialakítva korszerű sportolási lehetőségek a régiek felújításával vagy újak építésével. Ennek érdekében több ilyen beruházás van folyamatban Sepsiszentgyörgyön, legyen szó az új skatepark építéséről, az egykori kisstadion helyén épülő multifunkcionális sportlétesítményről vagy az Olt partján épülő kerékpárútról. Annak érdekében, hogy a város távolabbi negyedeiben élő lakók számára is megfelelő sportolási lehetőségeket biztosítsunk, a Sepsi GAL Egyesület kezdeményezésével sikeresen pályáztunk a multifunkcionális szabadidős létesítmények létrehozására. Ennek a nyertes pályázatnak egyike a most átadott szépmezői többfunkciós sportpálya, a másik a Csíki negyedben jelenleg épülő sportkomplexum, ahol a szépmezőihez hasonlóan minifoci-, tollaslabda-, röplabdapályát és szabadtéri fitneszparkot építünk, valamint asztaliteniszezésre is lehetőség lesz.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata folyamatosan azon dolgozik, hogy a város dinamikus és fejlődő legyen, de ugyanilyen fontos az egészséges élethez vezető testmozgás és sportolás támogatása. Ezért lényeges, hogy olyan szabadidős létesítmények épüljenek, amelyek megfelelő kikapcsolódási és sportolási lehetőséget biztosítanak a városlakók számára, ahol mindenki korszerűbb és biztonságosabb körülmények között megtalálhatja és gyakorolhatja a számára kedvelt sportolási formát.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata)