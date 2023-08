Telt ház előtt, kiváló hangulatban léptek pályára a csapatok, a bolgár együttest több mint 400 drukker kísérte el Sepsiszentgyörgyre. A hazai szurkolók koreográfiával is készültek, a piros fehér lapok között Szent György lovag is megjelent, alatta pedig a „Hódítsátok meg Európát!” felirat. A háromszéki gárda már az első félidőben ellentámadásokra rendezkedett be, a vezetést is hamar megszerezhette volna, ám Marius Ștefănescu lövése kevéssel elkerülte a bal alsót.

A bolgár alakulat elképzelés nélkül játszott, Matthias Phaëton távoli lehetőségét Niczuly Roland könnyedén védte. Nem sokkal később Gustavo Busatto szabálytalankodott Ștefănescu ellen a tizenhatoson belül, a játékvezető büntetőlövést ítélt, amelyet Cosmin Matei értékesített (1–0). Ezt követően a Sepsi OSK inkább a védekezésre összpontosított, így a vendégeknek esélyük sem volt az egyenlítésre.

A második játékrész elején Ștefănescu közeli lövését hárította a kapus, aki az 59. percben Pavol Šafranko kiugratása után Nicolae Păun próbálkozását is bravúrral védte. Szünet után az erejével egyre jobban elkészülő bolgár gárda csak egyetlen helyzetet alakított ki, ám Danilo Asprilla megpattanó lövését Niczuly magabiztosan fogta. A veszélyesebben játszó házigazdák a 70. percben kontrából növelték előnyüket, Matei előkészítését Adnan Aganović a bal alsóba gurította (2–0).

A székelyföldi alakulat a hajrában sem lassított, a 90. percben Aganović passzából Varga Roland továbbított a hálóba (3–0). A ráadásban Andres Dumitrescu ellen Menno Koch szabálytalankodott a büntetőterületben, a bíró ismét tizenegyest ítélt, amelyet Alimi könnyedén gólra váltott (4–0). A találkozó után megérdemelten zúgott a „Szép volt, fiúk!”, hiszen a Sepsi OSK remekül játszott, kapott gól nélkül jutott a harmadik fordulóba.

Európa Konferencia Liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó: Sepsi OSK–CSZKA Szófia 4–0 (1–0) – összesítésben: 6–0.

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 8270 néző. Vezette: Eldorjan Hamiti (Albánia). Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu, Bălașa, Niňaj, Dumitrescu – Păun (Damașcan, 81.), Alimi – Ștefănescu (Francisco Júnior, 82.), Matei (Varga, 73.), Gheorghe (Aganović, 68.) – Šafranko (Rondón, 67.). Vezetőedző: Liviu Ciobotariu. CSZKA: Busatto – Mahmutović, Koch, Kordoba – Turicov (Doncsev, 75.), Heintz (Shaghoyan, 75.), Carreazo, Lindseth (Sopov, 82.), Sanyang (Vion, 46.) – Phaëton (Asprilla, 63.), Nazon. Vezetőedző: Nestor El Maestro. Gólszerzők: Matei (19. – tizenegyesből), Aganović (70.), Varga (90.), Alimi (90+5. – tizenegyesből). Sárga lap: Dumitrescu (11.), Ștefănescu (18.), Šafranko (62.), illetve Phaëton (15.), Nazon (18.), Mahmutović (43.), Turicov (64.), Shaghoyan (80.), Sopov (85.), Carreazo (90+3., 90+7.). Kiállítva: Carreazo (90+7.).