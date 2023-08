Háromszéki Lovas Napok Nyujtódon

Az időjárás szombaton végig kedvezett a rendezvénynek, lapzártánk idején már beborult az ég Kézdiszéken, ami részben jót is tett, hiszen valamelyest enyhült a monszunra emlékeztető levegő, és ez lónak és lovasnak is jó volt. A rendezvény Nyujtód határában egy példásan előkészített kaszálón zajlott, a szervezők minden apróságra odafigyeltek. Táblák jelezték a helyszínt, sátrak alatt lehetett hűsölni, a pályát szépen előkészítették a versenyszámokra, és az autóknak is precízen kijelölték a parkolóhelyeket.

A lovas napokat évek óta Ugron Attila szorgalmazza, aki érdeklődésünkre elmondta: korábban már megszervezték, más név alatt. „Nyujtódi lovas és sportnapok alatt futott akkor a rendezvény, húszéves voltam, amikor az első kiadását tető alá hoztuk. Azóta összegyűlt pár év tapasztalat, kaptunk hideget és meleget is a rendezvény kapcsán, így forrt ki az immár öt évre visszatekintő lovas napok” – magyarázta a szervező.

A lovasok parádéja szombaton kezdődött, az ünnepélyes zászlófelvonáson közreműködtek a 15-ös Székely Határőr Gyalogezred hagyományőrzői és a Felső-háromszéki Ifjúsági Zenekar. A jelenlevőket Ugron Attila főszervező és Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere köszöntötte.

A két nap során megtartották a VIII. Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság ötödik fordulóját, átadták az Aranyparipa-díjat, díjazták a Háromszéki Lovas Napok fotóversenyére benevezőket, volt lovaskaszkadőr-előadás, míg a Salvatore Egyesület elsősegély-bemutatót tartott a témához kapcsolódóan. Szombaton a Kassai Lovasíjászok Erdélyi Csapatának bemutatóját, lovas birkózást, Tüzes Show lovaskaszkadőr-elő­adást lehetett megtekinteni, majd a napot tábortűz és utcabál zárta a Muzsika Band közreműködésével.

Vasárnap megrendezték a gyorsasági lóverseny előfutamait, két kategóriában sor került a munkalovak versenyére, fellépett a Székely Sasok Dobcsapat, Toldi-erőpróbát tartottak, a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület elő­adását lehetett megtekinteni, meghirdették a polgármesterek csatáját, majd kora délután került sor a díjátadó ünnepségre. A rendezvényt a Székely Góbék fellépése és Indián show zárta. Emellett hintó- és fotókiállítást is meg lehetett tekinteni.

„A rendezvény résztvevői Brassó, Kovászna, Maros és Hargita megyéből érkeztek. Erősen reméljük, hogy jövőre nagyobb közönséget tudunk megszólítani. Ami a lovasok számát illeti, mintegy kilencvenen vettek részt” – mondotta Ugron Attila, aki arról is szólt, hogy a rendezvény hatalmas anyagi erőfeszítéssel jár, fő támogatói Kovászna Megye Tanácsa és Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala.