Július 28. és augusztus 6. között a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa, Kin­shasa adott otthont a Frankofónia Játékok kilencedik kiírásának. A kosárlabda-vetélkedő mezőnyében ott volt Románia női válogatottja is, amelynek keretében helyet kapott a sepsiszentgyörgyi Anamaria Pop és a kézdivásárhelyi Biszak Boglárka is.

A romániai csapat az A-­csoport nyitókörében 68–57-re kikapott Libanontól, majd 73–65-re verte a házigazdát. Utolsó csoportmeccsükön Csád együttesével találkozott a háromszéki kosarasokat is soraiban tudó együttes, és meggyőző játékkal 125–43-ra diadalmaskodott. A negyeddöntőben a későbbi aranyérmes Szenegállal csatáztak a mieink, és 57–87-re veszítették el a párharcot. Az 5–8. pozíció­ért kiírt helyosztó első mérkőzését is elvesztették Jannisz Kukosz tanítványai: ismét a Kongói Demokratikus Köztársaság csapatával mérték össze tudásukat, ám ezúttal két ponttal, azaz 55–53-ra nyertek a hazaiak. Utolsó afrikai meccsükön kosárlabdázóink a Kongói Köztársasággal csatáztak, 64–38-ra győztek, és a hetedik helyen fejezték be a Frankofónia Játékokat.

A hatnapos tornán Anamaria Pop 200 percet töltött a pályán, 107 pontot szerzett, míg Biszak Boglárka 202 percet játszott és 69 egységet jegyezett.

A végeredmény: 1. Szene­gál, 2. Kamerun, 3. Madagaszkár... 7. Románia.



Hrisztova szerződést hosszabbított

A bolgár válogatott, Boriszlava Hrisztova szerződést hosszabbított a hétszeres bajnok és nyolcszoros Román Kupa-győztes Sepsi-SIC együttesével, így a dobóhátvédként és alacsonybedobóként is bevethető játékos a második szezonját kezdi majd meg a megyeszékhelyi alakulatnál.

Hrisztova a 2022–2023-as idényben minden sorozatot figyelembe véve 44 mérkőzésen öltötte magára a zöld-fehérek mezét, emellett kupát és bajnokságot nyert a szentgyörgyiekkel. A 180 cm magas játékos az előző szezonban az Európa-kupában tíz mérkőzésen lépett pályára, 16,8 pontot, 5,6 lepattanót és 3,3 asszisztot átlagolva. A két hazai küzdelemsorozatban 32 meccsen játszott: a bajnokságban 27 mérkőzésen összesen 610 percet töltött parketton és 409 pontot dobott; a kupában öt mérkőzésen átlagban 22 percnyi lehetőséget kapott és 12,6 egységet szerzett. (tibo)