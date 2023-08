A szakmai szervezet memorandumából kiderül, hogy szinte valamennyi székelyföldi színház, múzeum, táncegyüttes elveszítené jogi önállóságát, ha a Ciolacu-kabinet jelenlegi formájában fogadná el a költségcsökkentő sürgősségi kormányhatározat-tervezetét. Ezek ugyanis 50 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztatnak, és a jogszabálytervezet összevonást vagy megszüntetést javasol számukra.

A szakmai szervezet a memorandumban a tervezet egyes cikkelyeinek módosítását vagy mellőzését kéri. Kellemetlen meglepetés volt számukra ennek tartalma – írják –, mivel elfogadása esetén precedens nélküli nehéz helyzetbe sodorná a kulturális szférát.

Elfogadják és tiszteletben tartják, hogy a bukaresti kormány csökkenteni akarja az apparátusát, de a köztisztviselőket nem kellene egybemosni a kulturális intézményekben dolgozó szakemberekkel – hangsúlyozzák. Meglátásuk szerint egy hatékony digitalizáció nagyobb eredményt hozna, mint a „tűzoltásszerű” állásmegszüntetések, összevonások.

A szakmai szervezet hiányolja, hogy a jogszabálytervezet nem indokolja meg gazdasági szempontból, miért épp ezeket az intézményeket szemelték ki, és azt sem, hogy mekkora megtakarítást eredményezne a gyakorlatba ültetése. Szerintük a drasztikus intézkedések egész területeket tennének tönkre, és a legérintettebb a kultúra.

„Nincs jogi alap, hogy a kulturális intézmények vezetését összetévesszék és összemossák a közigazgatással” – áll a memorandumban. Az aláírók szerint a jogszabálytervezet nem számol azzal, hogy bizonyos területeket – mint a kultúra – az államnak kell fenntartani, ez alkotmányos kötelesség.

A csatolt táblázat szerint a 127 színház és filharmónia közül 37-ben 50-nél kevesebb alkalmazott van, így összevonás vagy megszűnés fenyegeti. Ilyen a csíkszeredai Csíki Játékszín, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Háromszék Táncegyüttes és az Udvarhely Néptáncműhely is.

A csíkszeredai Csíki Székely Múzeum, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum és a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum is veszélyben van. Meglepő módon a kolozsvári Művészeti Múzeum is érintett, akár a csucsai Octavian Goga Múzeum, amelyhez az Ady Endre Emlékház is tartozik, és melyet 15 év pereskedés után készül felújítani a Kolozs megyei önkormányzat.

A jogszabálytervezet számos megyei és városi könyvtárat is érint, de olyan kulturális kiadványokat is veszélybe sodor, mint a marosvásárhelyi Látó vagy a kolozsvári Művelődés folyóirat.

A kormány tervei ellen online petíciót is indítottak az érintettek, ezt 50 kulturális intézmény vezetője és több ezer polgár írta alá.

Raluca Turcan művelődési miniszter tegnap úgy nyilatkozott: reméli, talál megoldást, hogy a költségcsökkentés ne érintse az általa vezetett tárcát és a kultúra területét. „Vannak betöltetlen állások, de a kultúra egy speciális terület, mert ha egy zenekarban vannak üres állások és megszüntetik őket, lehet, hogy már nem fog működni a zenekar” – nyilatkozta a tárcavezető.