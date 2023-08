A kétévnyi tevékenységet felölelő programban 75 megyeszékhelyi, kézdivásárhelyi és kovásznai, 15 és 19 év közötti fiatal vett részt, a kezdeményezők célja pedig az volt, hogy mozgósítsák és bevonják őket a közösségi életbe különböző oktatási, figyelemfelkeltő, tudatosító foglalkozások révén. 35 mentor, önkéntes oktató tartotta a kapcsolatot a résztvevőkkel, segítették, támogatták őket a kitűzött célok megvalósításában.

A programot lezáró sajtótájékoztatón elhangzott, a #youthfocus alapját egy nemzetközileg elismert program, a The Duke of Edinburgh’s International Award (DOFE) képezte. A résztvevők maguk választották ki azt a területet, melyben fejlődni kívántak, ebben egy mentor is támogatta őket: a készségfejlesztő foglalkozások mellett felkészítőkön vettek részt és önkéntes munkát is végeztek. Bekapcsolódtak többek közt az Olt mentén szervezett hulladékgyűjtésbe, szervezői voltak a 2021-es városnapi ifjúsági programoknak, és jelentős szerepük volt az első sepsiszentgyörgyi TEDx esemény létrejöttében, melynek kezdeményezői szintén a soraikból kerültek ki. Emellett a Turul Iroda által a közelmúltban szervezett Compass közösségi esemény megvalósításában is részt vállaltak. A mentorok által kísért tanulási folyamat végét egy csoportos vizsgakalandtúra zárta, az egyéni teljesítményt díjazásokon ismerték el.

A médiaművelteség szintén témaköre volt a programnak, így született meg több írás, melyek a helyi sajtóban, így lapunkban is megjelentek, továbbá tíz olyan kisfilm, melyek révén az alkotók a közösségi média helyes használatára, annak buktatóira, befolyására kívánják ráirányítani fiatalok és szülők figyelmét egyaránt.

A program harmadik pillérét a szervezetfejlesztés képezte, ennek során feltérképezték az egyesületi fejlődés akadályait, valamint az azok elhárítására vonatkozó megoldásokat. Pozitívum, hogy sikerült bővíteni a felnőtt önkéntesek körét, ugyanakkor elindult egy folyamat, melynek célja egyebek mellett az iroda programjainak újraértékelése, a tevékenységek hangsúlyosabb közösségi megjelenítése is.

Furus Levente, a Turul Iroda vezetője jelezte, a #youthfocus programot egyesületük folytatni kívánja, beépíti tevékenységeibe, és minden bizonnyal bővítik is, mert úgy érzik, nagy szükség van a fiatalok készségeinek fejlesztésére.