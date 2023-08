Bár a júliusi számítógépes elosztás után kevesebb, mint ötven hely maradt betöltetlenül a háromszéki középiskolákban, nem minden tanuló iratkozott be határidő előtt a kijelölt osztályba, ennek mulasztás is lehet az oka, vagy az érintett nem volt megelégedve az eredménnyel és próbálkozik másodszor is. A második fordulóban rajtuk kívül azok is jelentkezhetnek, akik nem vettek részt a korábbi elosztáson, illetve nem jelöltek meg elegendő opciót, és emiatt kiestek a szűrőn, vagy nem jelentek meg a nyolcadik osztály utáni országosan egységes felmérőn. A legtöbb hely a baróti Baróti Szabó Dávid Líceumban maradt betöltetlenül, itt a matematika–informatika és a természettudományi fél-fél osztályban hét, illetve öt helyre lehet még jelentkezni, a környezettudományi magyar osztályban tizenhárom helyre, a román tagozaton kilencre. A kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola román nyelvű kereskedelmi osztályában tizenhárom hely maradt üresen, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum román tannyelvű természettudományi szakán kilenc. A jelentkezések elbírálása a megyei felvételi bizottság hatásköre, amely augusztus 11-én sorolja be a diákokat kívánságaik szerint az adott osztályokban maradt üres helyekre a felvételi általános sorrendjében, és még aznap eredményt hirdetnek.

A szakiskolák már túl vannak két felvételi fordulón, a mai harmadik elosztásra az eredetileg meghirdetett 804 helyből 253 maradt be­töltetlenül. A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban hatvankét helyre nem volt eddig jelentkező az asztalos, kőműves-asztalos-parkettázó, szállodai alkalmazott, pincér, elárusító szakmában, a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolában ellenben hat kivételével minden helyet elfoglaltak, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában és a Constantin Brâncuși Szakközépiskolában minden hely betelt. A kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakközépiskolában a textilipari szak nem volt népszerű, itt tizenhat helyet kínálnak a harmadik fordulóban, a bodzafordulói Nicolae Bălcescu Szakközépiskolában tizenkilenc erdész, agroturisztika, gépkocsiszerelő szakon meghirdetett hely üres, a baróti Baróti Szabó Dávid Líceumban az asztalos, zootechnikus, textil­ipari szakon 92 helyet nem sikerült eddig betölteni, hasonló számban maradtak üresen helyek a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola hegesztő, asztalos, víz-gáz szerelő, textilipari szakos osztályaiban.

Igaz ugyan, hogy a szabályzat szerint az évente felvételire kínált helyek számának meg kell felelnie az érintett tanév elején beiratkozott nyolcadikosok számával, de a tapasztalat azt mutatja, ennél jóval kevesebben vesznek részt valóban az oktatásban, illetve fejezik be a nyolc osztályt, mások pedig nem kívánják folytatni tanulmányaikat, és innen adódik a több százas nagyságrendű hiány a meghirdetett és betöltött helyek száma között – magyarázta lapunk megkeresésére Marius Popescu. A szakoktatásért felelős tanfelügyelő szerint vannak késői jelentkezők, az ő helyzetüket is igyekszenek megoldani, hogy senki ne maradjon ki a rendszerből, ha tanulni akar.