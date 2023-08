Az elmúlt hét végén a magyarországi Kőszegre látogatott az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub, az Ostrom Kupán részt vevő bokszolók között pedig ott volt a sepsiszentgyörgyi Bogyor Dávid is. A háromszéki sportoló az U14-es korosztály 60 kilogrammos súlycsoportjában lépett szorítóba és egyhangú pontozással győzött az anyaországi Oros János ellen. „Dávid nagyon ügyesen bokszolt, tette a dolgát és tudatosan hozta a meccsét. Minden tanítványommal elégedett vagyok, hiszen mindkét napon magas szinten bizonyították felkészültségüket” – nyilatkozta érdeklődésünkre Huszár Árpád, a gyergyói klub vezetőedzője, aki az is elmondta, hogy megnyert párharca után egy edzőmérkőzést is vívott a szentgyörgyi fiú. Az esemény díszmeghívottja Erdei Zsolt, egykori félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó-világbajnok volt.

Magyar válogatott kerettagként Bogyor Dávid jelenleg Tatán edzőtáborozik, és serdülő korosztályú ökölvívókkal készül az augusztus 16 és 26. között a szlovéniai Mariborban esedékes Európa-bajnokságra. (t)