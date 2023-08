Őrzik és éltetik a néphagyományt Sepsibükszádon

Az idén augusztus 19-én sorra kerülő falunapon is bemutatják azt a népdalokból és néptáncokból összeállított műsort, melyet az első sepsibükszádi citera- és néptánctáborban tanultakból készítettek a részt vevő gyermekek és oktatóik. Az elmúlt héten megtartott táborban összesen 35 érdeklődő – zömében helyi gyermekek – citerázott és táncolt, a sokrétű foglalkozásokba még a legifjabb, mindössze hároméves résztvevő is szívesen bekapcsolódott.

A Harmat citerazenekar 2020-ban alakult Sepsibükszádon, ahol Fábián Salamon Ildikó vezeti a foglalkozásokat, tucatnyi helyi diákot oktat, és a tusnádfürdői citerás csoport tagjait is ő tanítja. A hangszerek beszerzésére a Bükszádi Gyermekvár Egyesület két alkalommal pályázott, és támogatást nyert el a Csoóri Sándor Alaptól. A citera mellett néptáncoktatás is zajlik a településen, az iskola húsz kisdiákja Gergely Ágnes tanítónő vezetésével ismerkedik hétről hétre a különböző tájegységek táncaival. A tábor idején ezekre a tanév közben szerzett ismeretekre alapozva zajlott az oktatás, a szervezők pedig örömmel tapasztalták, hogy a diákok a szünidőben is szívesen tanulnak. A tevékenységek a népi kultúra, a népzene és néptánc iránti érdeklődés felkeltésére, elmélyítésére összpontosítottak.

Gergely Ágnes lapunk megkeresésére elmondta, ez volt az első nagyobb megmozdulásuk, és úgy érzik, siker koronázta, nem gondolták, hogy ekkora érdeklődés övezi majd: első táborukban a 35 résztvevő közül harminc helybeli gyermek volt. A táncosok bejártak a napi foglalkozásokra, a citerás csapat azonban egész héten együtt volt, a tornateremben aludtak, és ez külön színfoltja volt a tábornak, nagyon élvezték a gyermekek – jegyezte meg. Zolya Piroska néptáncoktatóval együttműködésben a népdalok, népi gyermekjátékok világába vezették a gyermekeket, akiknek moldvai táncokat is tanítottak. A kezdő és haladó citerásokkal Fábián Salamon Ildikó mellett egy magyarországi vendég, Báti István foglalkozott, irányításukkal a tábor idején sikerült egy magyarbődi dalokból álló csokrot összeállítani, illetve feleleveníteni, elmélyíteni az iskolában tanult esztelneki gyermekdalokat is. Délutánonként sok-sok játék, esténként pedig közös beszélgetések színesítették a programot, augusztus 4-én pedig másfél órás bemutató zárta a tevékenységeket a kultúrotthonban.

„Elfáradtunk ugyan, de nagyon jól éreztük magunkat” – jegyezte meg vidáman Gergely Ágnes, aki azt reméli, lesz folytatása a kezdeményezésnek, erre sarkallja a szervezőket a sepsibükszádi gyermekek érdeklődése, akárcsak a szülők lelkesedése, kitartó támogatása. Még az ifjúsági szervezet is besegített, tagjai egy vacsorához több mint száz palacsintát sütöttek a táborozóknak.

A Bükszádi Gyermekvár Egyesület és a Harmat citerazenekar néphagyományok ápolását célzó első táborának megvalósulását a Communitas Alapítvány mellett a helyi önkormányzat és a Mikes Ármin Általános Iskola támogatta.