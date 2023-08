A svájci kötődésű HEKS/EPER Romania Alapítvány által finanszírozott, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) gyermek- és családsegítő szolgálata gondozásában működő pályaválasztási tanácsadó program részeként a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökséggel közösen szervezett állásbörzére elsősorban a hároméves szakiskolák idei végzőseit várták, de az esemény nyitott volt más fiatalok számára is, akik munkát keresnek. A cél, hogy az első kapcsolatfelvétel megtörténjék, és a fiatalok megismerkedjenek a lehetőségekkel, az sem baj, ha még gondolkodnak és később döntenek, de információ nélkül nincs, amibe kapaszkodniuk – mondta Kelemen Tibor, a háromszéki munkaerő-ügynökség igazgatója.

A meghívott ötvennél több cégből csupán nyolcan képviseltették magukat az építkezési és élelmiszeriparból, kereskedelemből, de az érdeklődők száma is jóval alulmaradt az elképzelésnél, az említett pályaorientációs programban érintett közel kétszáz diák közül csupán tízen jelentek meg. Ennek egyik magyarázata lehet akár pozitív is, mivel a Diakónia munkatársai tanév közben éppen arra hívták fel a diákok figyelmét, hogy nem muszáj abban a szakmában elhelyezkedniük, amit tanultak, keressék meg a képességeiknek leginkább megfelelő területet, és az iskoláktól kapott visszajelzések szerint ezt többen meg is tették, jelenleg már dolgoznak, de a szervezők azzal is számolnak, sok tizenhét-tizen­nyolc éves fiatalnak fogalma sincs, mit akar csinálni a jövőben. Akik még nem találtak munkát, de dolgozni szeretnének, azok közül néhányan eljöttek a tegnapi állásvásárra.

A sepsibodoki Sinka Csongor a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola hároméves pincér szakán végzett, valami mást szeretne kipróbálni, egyelőre csak tájékozódik. Iskolatársa, a megyeközponti Virág Róbert szakácsnak tanult, ő is más szakmában helyezkedne el egyelőre, éppúgy, mint mikóújfalusi osztálytársa, Varga Anita és a gidófalvi Nagy Ivett Éva, aki pincérszakmát tanult az iskolában. Gábor Áron szintén a Berde-iskolában tanult pincér szakon, tájékozódni érkezett az állásbörzére, egy építőipari cégnél megtetszett a festő-mázolói ajánlat, gondolkodik még, hogy belemenjen-e. A tegnapi eseményre három végzős érkezett a Puskás Tivadar Szakközépiskolából, egyikük sem konkrét elképzeléssel, azt mondták, szeretnének mihamarabb munkába állni, de csak akkor, ha valami megfelelőt találnak. Ádám Mónika fiatalasszony, ő gyermeknevelési szabadság után kíván elhelyezkedni délelőtti műszakos munkakörben, az RGT nadrággyár kínálata megtetszett neki, szívesen menne a varrodába, jelentkezését jegyezték.

A jelen lévő munkaadókat elvárásaikról kérdeztük, a fő elem mindenkinél a kitartás, a tanulni vágyás. Fejér Enikő, a Baumeister cég képviselője azt mondta, ha azt látják, hogy egy fiatal akar fejlődni, segítik, hogy eljusson szakmai képzésre, céljuk, hogy megtartsák a kitartóakat, de sajnos azt tapasztalják, sokan megijednek a munkától és túl korán feladják, pedig láthatnák azok példáját, akik tizenöt-húsz éve hűségesek a céghez. A Bertis cég elsődleges elvárása, hogy a munkavállalónak azonos legyen az értékrendje azzal, amit a cég képvisel, szerintük a hosszú távú kapcsolat csak ennek alapján működhet, ezt bizonyítják azok, akik tizenöt-húsz éve a Bertisnél dolgoznak – mondta lapunk érdeklődésére Imre Roland, a cég humánerőforrás-osztályának munkatársa.

A munkaadók elvárásait talán Răduca Andrea, a munkaerő-ügynökség munkatársa összegezte a legtömörebben: a munkavállaló ne fusson el az első akadályok elől. Ha nincs tapasztalata az adott szakmában, legyen nyitott a tanulásra, fejlődésre, és éljen aszerint, hogy nem mindig fentről kell kezdeni, hanem meg kell tenni az adott lépéseket, hogy az ember egyről a kettőre jusson.