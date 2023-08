A megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttese július közepén jelentette be, hogy három elbukott Euroliga-selejtező után idén negyedik alkalommal is szerencsét próbál az öreg kontinens legrangosabb női kosárlabda-klubsorozatában. A főtáblára vezető út Lettországon át vezet, a tegnapi sorsoláson kiderült, hogy a Zoran Mikes edzette alakulatnak ehhez a TTT Rigát kell legyőznie. Nem lesz könnyű dolguk a zöld-fehéreknek: a nagy múltú Riga 1958-as megalapítása óta tizennyolcszor nyerte meg az Euroliga elődjének számító Bajnokcsapatok Európa-kupáját (ez a mai napig rekordot jelent), emellett az együttes huszonegyszeres szovjet és lett bajnok is. A sepsiszentgyörgyi lányok szeptember 20-án itthon játsszák a selejtező párharc odavágóját, majd szeptember 27-én Lettországban kerül sor a visszavágóra.

Ha a Sepsi-SIC sikerrel abszolválja a TTT Riga elleni selejtezőt, az Euroliga A-csoportjába kerül, ahol olyan ellenfelei lesznek, mint a címvédő török Fenerbahçe vagy a spanyol Valencia és a Zaragoza. A Sepsi-SIC és a TTT Riga mellett további négy csapat harcol a kontinentális elitbe való jutásért: a magyar bajnoki bronzérmes DVTK HUN-Therm a brit London Lions, míg a lengyel BC Polkowice a török Beşiktaş ellen lép pályára. A főtáblás küzdelmek október 4-én rajtolnak.

Abban az esetben, ha a háromszéki lányok nem tudnak túljutni lett ellenfelükön, az Európa-kupa F-csoportjában folytatják idei nemzetközi szereplésüket. Itt a török Melikgazi Kayser és a görög Olimpia­kosz mellett a Ruzomberok–Ostrava párharc győztesével kell felvenniük a harcot.

Tegnap az Európa-kupa csoportbeosztását is elkészítették Münchenben, így az is kiderült, hogy a Konstancai MSK a C jelű négyesbe került, míg a szentgyörgyi Kelemen Kincsőt foglalkoztató Kolozsvári U-nak a görög Eleftherianon kell túljutnia, hogy bekerüljön az A jelzésű kvartettbe.

Az Euroliga csoportbeosztása: * A-csoport: Fenerbahçe (török), Schio (olasz), Valencia (spanyol), ASVEL (francia), Lublin (lengyel), Zaragoza (spanyol), DVTK HUN-THERM/London Lions, TTT Riga/Sepsi-SIC * B-csoport: SERCO UNI GYŐR, Mer­sin (török), USK Praha (cseh), Landes (francia), Bologna (olasz), Salamanca (spanyol), Villeneuve d’Ascq-LM (francia), Polkowice/Beşiktaş.

Az Európa-kupa romániai érdekeltségű csoportjai: * A-csoport: Zabiny Brno (cseh), Flammes Carolo Basket (francia), Eleftheria/Kolozsvári U, Cadi La Seu (spanyol) * C-csoport: Kibirkstis (litván), Galatasaray (török), Konstancai MSK, UFAB 49 (francia) * F-csoport: Melikgazi Kayseri (török), Sepsi-SIC/TTT Riga, Ruzomberok (szlovák)/Ostrava (cseh), Olimpiakosz (görög).