Szarajevóban Tudor Giurgiu új filmje

Tudor Giurgiu kolozsvári filmrendező Tusványoson is beszélt a Libertate ’89 – Nagyszeben című filmjéről. Fotó: Mózes László

A romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit feldolgozó Libertate ’89 – Nagyszeben jelentős magyar részvétellel készült, és a rangos nemzetközi szemlén a Szarajevó Szíve fődíjért is versenybe száll – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) tegnap. Az NFI támogatásával készült Libertate ’89 – Nagyszeben című filmnek augusztus 14-én az alkotók részvételével a Szarajevói Nemzeti Színházban lesz a nemzetközi premierje.

Az augusztus 11-étől 18-áig tartó szarajevói fesztivál az elmúlt három évtizedben Európa legnagyobb presztí­zsű seregszemléi közé nőtte ki magát, a vetítéseken évről évre több mint százezer néző vesz részt, míg a nívós szakmai programokat világsztárok és a térség élvonalbeli filmesei közreműködésével rendezik meg.

A Libertate ’89 – Nagyszeben az 1989-es forradalom eseményeit dolgozza fel, felidézve azokat a napokat, amelyekben a Ceaușescu ellen fellázadt tömeg oldalára átállt hadsereg összecsapott a diktátort védő Milíciával és Securitatéval. A film első bemutatója Kolozsváron a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) volt, ahol elnyerte a fesztivál legnépszerűbb román filmjének járó díjat. A Libertate ’89 – Nagyszeben Tudor Giurgiu filmje, aki rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez és koprodukcerként több magyar filmben is részt vett (Aglaja, Spirál). A rendező a forgatókönyvet Cecilia Ștefănescuval és Napoleon Helmisszel közösen jegyzi. Az operatőr Alex Sterian, a vágó Lemhényi Réka, a zeneszerző Cári Tibor. A főbb szerepeket román színészek alakítják, és erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak a filmben.

Az alkotás vezető producere Oana Giurgiu (Libra Films), a magyarországi koproduk­ciós partner, a Mythberg Films részéről pedig Berger József.