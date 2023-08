Sepsi OSK, Székelyföld nagykövete

Közhellyé vált már, mégsem árt időnként, bár a nagyobb mérföldköveknél felidézni, honnan is indultunk, hogy azért tudatosodjon bennünk: bizony, el vagyunk kényeztetve mindazzal, ami Sepsiszentgyörgyön történik. Labdarúgás szempontjából mindenképpen, de ha alaposabban belegondolunk, más területeken is.

Maradjunk azonban most csak a focinál, elvégre ma este az Európa Konferencia Liga selejtezőjében az FC Aktobe ellen játszik nemzetközi mérkőzést a Sepsi OSK. Tizenkét-tizenhárom éve jel sem utalt erre: sem focicsapat, sem élvonal, sem stadion nem volt, nemzetközi kupameccs­ről nem is beszélve. Egy állami tulajdonban (és jobbára üresen) álló stadion pusztult lassan a Szemerja negyedben, ahová évtizedek óta nem vonult klubzászlókkal senki. Aki élőben akart focimeccset nézni, bár egy első ligásat, annak más városba, Kolozsvárra, Bukarestbe kellett utaznia. Vagy üldögélhetett a kanapén a televízió képernyője előtt.

Ehhez képest ma Sepsiszentgyörgynek olyan korszerű sportbázisa van, amely bármely európai városban megállná a helyét, nemzetközi porondon is tisztességesen helytálló focicsapattal. És ma már kedvünkre válogathatunk akár, hogy mely meccseken veszünk részt. Tíz-tizenkét éve bármit megadtunk volna, hogy bár egy meccsen egy első ligás csapat ellen lássuk játszani kedvenceiket, most sokan kényeskedve válogatnak az ellenfelek közül: talán a Galac elleni meccs nem annyira érdekes, majd az FCSB, a Rapid ellen kilátogatnak a stadionba. Vagy inkább az FC Aktobe ellen az Európa Konferencia Liga-selejtezőben... Miközben Brassóban, Székelyudvarhelyen, Temesváron vagy éppen Marosvásárhelyen, nagyobb, gazdaságilag fejlettebb városokban még csak álmodozni sem mernek első ligáról.

Nincs is ezzel semmi gond, hamar hozzászokik az ember a jóhoz, ez az élet természetes rendje, de fontos azért, hogy bár a jelentősebb mérföldköveknél kicsit megálljunk, és felidézzük, honnan indultunk, tudatosítsuk magunkban, milyen szerencsések vagyunk, hogy itt tartunk. Ma Sepsiszentgyörgyön ismét mintegy nyolcezren (!) vesznek majd részt a Sepsi OSK FC Aktobe elleni mérkőzésén a város új, korszerű stadionjában. Ma nem nekünk kell más városba mennünk, hanem mások (talán ezrek) érkeznek Sepsiszentgyörgyre, hogy részt vegyenek a mérkőzésen. Legyünk büszkék erre, legyünk hálásak ezért, és nőjünk fel a feladathoz mindannyian!

Örvendetes, hogy egy héttel korábban, a nagy múltú CSZKA Szófia elleni telt házas mérkőzés napján nem csupán a csapat, a vezetőség, a játékosok, de a közönség és a hatóságok, a rendfenntartók is jelesre vizsgáztak. Mert azért egy nyolcezres tömeg áramlása mindenféle szempontból komoly logisztikai kihívás – megfelelő készültség mellett minden simán, gördülékenyen zajlott, semmiféle incidens nem volt, a Csíki utcában és Oltmező úton zajló felújítások miatt nehézkes közlekedési viszonyok mellett gondoskodtak a gyalogosok biztonságáról is. És igen: mindenféle, a székelyekre oly jellemző kétkedés, morgolódás, pesszimizmus dacára a közlekedési problémák is enyhülni fognak: lesz járda, lesz bicikliút, befejezik az utcafelújításokat, megépül a terelőút. Ne feledjük, tizenkét éve, amikor semmi sem volt, senki sem hitte, hogy eljön a pillanat, amikor nemzetközi kupameccsnek ad otthont Sepsiszentgyörgy – talán sokszor reménytelennek tűnik, bizonyára lassabban az elvártnál, de előbb-utóbb ezek a közlekedési problémák is megoldódnak majd... Addig is legyünk türelemmel egymás iránt.

Nem árt tudatosítanunk azt sem, hogy a sport, ezen belül a foci, így a Sepsi OSK és szurkolótábora az egyik leghatékonyabb „nagykövete” térségünknek, Székelyföldnek. Aki az elmúlt napokban, hetekben követte a román sajtót, felfigyelhetett rá, milyen erőteljes szimpátiahullám áradt felénk román véleményformálók részéről. A sepsiszentgyörgyi szurkolók japánokat idéző stadiontakarítási akciója Bukarestben, a Sepsi OSK által a pályán elért eredmények azonnal kivetülnek az egész térségre, és Székelyföld végre nem csupán negatív összefüggésben szerepel a hírekben, hanem ismét olyan fogalmakat társíthat hozzá a román közvélemény, amiket magunk is szívesen vallunk sajátunknak: tisztesség, komolyság, szervezettség, becsület, civilizáció.

Hatalmas dolog ez, ezért értékeljük, óvjuk, becsüljük meg mindazt, ami van, örüljünk, hogy Sepsiszentgyörgyön nemzetközi kupameccsen vehetünk részt egy korszerű stadionban, legyünk büszkék csapatunkra, városunkra, szóljon hangosan a biztatás ma este!

