Biztosítani a nemzet fennmaradását

Kövér László kifejtette: visszagondolva a magyar történelem több száz éves hagyományaira, nem nehéz belátni, hogy a cél mindig ez volt. Szent István idejétől kezdve a török megszálláson át egészen napjainkig minden „jóravaló és jobb” politikai nemzedék célja a megmaradás volt – tette hozzá. Ilyen történelmi távlatban nincs kisebb és nem lehet nagyobb ambíciója egy nemzeti elkötelezettségű kormánynak Magyarországon, mint a nemzet fennmaradásának biztosítása. „Különösen egy olyan, most kibontakozó világban, amelytől még a háborúk sem idegenek” – hangsúlyozta a házelnök. Úgy fogalmazott: minden nemzetet – beleértve a Kárpát-medencei utódállamok többségét adó nemzeteket is – az a veszély fenyegeti, hogy kulturális értelemben, de akár fizikailag is „fel fogják őket számolni”. Hozzátette: nem feltétlenül kell úgy érezni magunkat, hogy egyedül mi vagyunk folyamatos létveszélyben. Példaként említette Ukrajnát, véleménye szerint, ami ma ott zajlik, annak a következményei a török hódoltság 150 éves következményeivel vethetők össze, és a háború csak két éve zajlik. Ukrajna negyedét lebombázták, az ott lakók, főleg a fiatalok egy része pedig elmenekült vagy már a háború kitörése előtt emigrált, és kérdés, hogy ki építi majd újjá az országot, ha véget érnek a harcok – tette hozzá.

Kövér László kiemelte: a megmaradás első előfeltétele, hogy szülessenek gyermekek. A nemzeti közösségekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: vannak politikai határok, amelyeket a történelem húzott meg. Ezek jelentőségét nemcsak az átjárhatóság értelmében kell csökkenteni, hanem úgy, hogy „a kulturális kapcsolattartásban részt vevők ne vegyék észre, hogy egy másik országban vannak” – fűzte hozzá Kövér László. Kiemelte, első lépésként el kellene felejteni a kisebbség szót, hiszen nem véletlenül tértünk vissza a nemzetiség szó használatára, szakítva a nemzetközi szóhasználattal. Hozzátette, a kormány számontartja a magyar nemzeti közösségek elleni törekvéseket, szól és tesz ellenük, ha lehetséges. A házelnök úgy fogalmazott, minél több szál köt össze két országot, annál jobbá tudják tenni nemzetiségi politikájukat is.