Megújult a kultúra hajléka Lisznyóban

Egy kis ékszerdoboz, tele mindenféle kincsekkel – így jellemezte a teljes felújításon átesett lisznyói kultúrotthont a vasárnapi avatóünnepségen Bordás Enikő, Uzon község polgármestere. Arra buzdította a helyieket, lakják be és töltsék meg tartalommal a korszerű létesítményt, legyenek jó gazdái, őrizzék meg a kultúrotthont a következő nemzedékeknek. A kibővített épületben a helyi fiatalok számára korszerű ifjúsági teret hoztak létre, és megújult a szomszédos sportpálya is.

Összegyűlt a település apraja-nagyja a lisznyói kultúrotthon avatójára, az ünnepi istentiszteletet követően vasárnap délben az önkormányzat, a helyi közösség, a megyei tanács és a kivitelező képviselői vágták át a felújított épület bejárata előtt a szalagot.

A múlt év tavaszán indult munkálatok előzményeként az önkormányzat még 2016-ban pályázott uniós forrásokra, két évvel később aláírták a finanszírozási szerződést, majd hosszas eljárást követően 2022 februárjában elkezdődött a felújítás. Bordás Enikő polgármester beszédében kijelentette, a kivitelező, a sepsiszentgyörgyi Ambient Kft. teljes odaadással, a határ­idők betartásával dolgozott, a felvállalt munkát időre, jó minőségben elvégezte. Az építőanyagok emelkedő ára és egyéb költségek miatt a beruházás értéke több mint kétmillió lej, melyből az önkormányzat önrésze 866 ezer lej – hangzott el.

A helyi tanács döntése nyomán az épületben a lisznyói fiatalok számára olyan ifjúsági teret alakítottak ki, ahol „civilizált körülmények között találkozhatnak, szórakozhatnak szabad idejükben”, a felszerelések beszerzéséhez – bútorzat, pingpong- és csocsóasztal, síkképernyős televízió, laptop és videokivetítő – a megyei önkormányzat is hozzájárult. Ez immár a harmadik ifjúsági terem a községben a korábban átadott uzoni és szentivánlaborfalvi után – ismertette a polgármester. Kitért arra is, hogy Lisznyóban már egyre több helyen dolgoznak, épül a földgázhálózat, a halottasház munkálatai a végéhez közelednek, és egy másik emblematikus épület, az egykori polgármesteri hivatal felújítása is megkezdődött, ahol az uniós finanszírozásnak köszönhetően szociális központot hoznak létre. „Szeretnénk elérni, hogy a település arculata egyre szebb, fejlettebb legyen, hogy az itt élők jól érezzék magukat és jó legyen itthon otthon lenni” – összegzett Bordás Enikő.

Ráduly István, Kovászna megye kormánybiztosa, Uzon község egykori polgármestere szerint régi álma valósult meg a lisznyóiaknak, az önkormányzatnak azáltal, hogy végre megújult a kultúrotthon. Felidézte, az egykori kis kultúrház tetőzete a kétezres évek elején kigyulladt, a helyiek az oltásban, helyreállításban egyaránt részt vállaltak, s akkor fogalmazódott meg a felújítás ötlete is, elkezdődött a tervezés. Jelezte, a lisznyói a község harmadik felújított, kibővített kulturális központja a bikfalvi, illetve az uzoni Pünkösti-kúria után, és tervezik a szentivánlaborfalvi épület korszerűsítését is, mely szintén egy nyertes pályázat révén valósul meg.

A megyei önkormányzatot képviselő Ambrus Zsombor elnöki tanácsadó, a Komitátusz megyei ifjúsági szervezet elnöke úgy vélte: jelzésértékű, hogy a felújított kultúrotthonban helyet kapnak a fiatalok is, mint fogalmazott, az ifjúsági tér létrehozása a község vezetősége és a fiatalok együttműködését igazolja. Kiemelte, Uzon község az első Háromszéken, ahol három ifjúsági ház is működik, kettő kialakítását a megyei önkormányzattal való partnerség segítette elő. Felidézte, a két évvel ezelőtti ifjúsági konzultációjuk eredménye azt mutatta, a fiataloknak egyebek mellett közösségi terekre van szükségük. Ennek az igénynek tesz eleget a megyei tanács, partnerségben a helyi önkormányzatokkal, és biztosít anyagi forrást olyan ifjúsági termek létrehozására, felszerelésére, ahol a fiatalok jól érzik magukat, ahol a minőségi szórakozás mellett a fejlődésre, tanulásra is lehetőség van. Azt kívánta a lisznyói fiataloknak, ifjúsági szerveződéseknek, „legyenek kovászai a helyi közösségi életnek, töltsék meg vidám hanggal, tartalmas programokkal” a számukra létrehozott tereket.

Virgil Florea, a munkálatokat végző cég képviseletében magyarul szólt az ünneplőkhöz, nagy kihívásként minősítve a lisznyói beruházást. Hangsúlyozta, helyi munkaerővel végeztek mindenfajta munkálatot tervezéstől a kivitelezésig, így sikerült időben elkészülniük. Minden apró részletre odafigyeltek, az elhanyagolt pincétől a földrengések, esőzések miatt megrongálódott falakig. Elismerte, mindvégig úgy érezték, hogy „itt komoly munkát lehet végezni, a szakember véleménye fontos, odafigyelnek erre, így kellemes volt az együttműködés”.

Miután Gál Adél református lelkész áldását adta a megújult kultúrotthonra, az ünneplők bejárták az épületet, majd a lisznyói református nőszövetség tagjai léptek színpadra. Népdalzsoltárokból és egyházi énekekből összeállított rövid műsorukat szavalatok színesítették, Forró Lenke néni Petőfi Sándor-, Gyurka Adrienn pedig Wass Albert-verset mondott el. A szentiválaborfalvi L’art néptánccsoport előadását követően szeretetvendégség zárta a lisznyói közösségi ünnepet.