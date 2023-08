Autópálya-szakasz épül

Aláírták tegnap a Nagyszeben–Fogaras autópálya 3-as szakaszának tervezésére és építésére vonatkozó szerződést, és a következő hetekben várható a szerződések aláírása a további három sztrádaszakaszról is – jelentette be tegnap a szállításügyi miniszter.

Sorin Grindeanu elmondta, hogy a török Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret vállalattal írták alá a szerződést, és tudomása szerint ugyanez a cég a 4-es szakaszra kiírt versenytárgyalás nyertese is. A miniszter szerint a vállalat erős, pénzügyileg stabil, Európa, Ázsia és Afrika több részén is végzett munkálatokat, emiatt optimista a munkálatok minőségére és időben történő átadására vonatkozóan. Hozzátette, a sztráda első két szakaszáról is hamarosan, remélhetőleg egy hónapon belül aláírhatják a szerződést, így sínre kerülhet a Nagyszeben és Fogaras közötti autópálya építése annak teljes, 68 kilométeres hosszában. A 17,6 kilométer hosszú 3-as szakasz (Alsóárpás–Felsőszombatfalva) kivitelezését a török vállalat 1,77 milliárd lejért vállalta. A szerződés 48 hónapra szól, ebből 12 hónap áll rendelkezésére a tervezésre, 36 hónap pedig a munkálatok elvégzésére.