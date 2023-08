Az idei évből eltelt hét hónap során a helyi adók és illetékek eléggé jelentős részét befizették a kézdivásárhelyiek. Idén is jellemző volt, hogy sokan éltek a tízszázalékos kedvezménnyel, amelyet korai befizetés esetén nyújt a városháza.

A céhes városban összesen 19 880 adófizetőt tart számon a polgármesteri hivatal helyi adó és illeték irodája. Keresztes Éva irodavezető szerint március 31-ig az adófizetők 37,56 százaléka, összesen 7467 személy kapott tízszázalékos kedvezményt, vagyis ennyi adófizető teljes egészében befizette a járulékokat.

Az irodavezető tájékoztatása szerint július 31-ig a legtöbben az épületadót fizették be (78,93 százalék). Ez azt jelenti, hogy a tervezett 4,74 millió lejből az említett dátumig 3,74 millió lej folyt be a városkasszába. Ezt az adónemet a terület­adó követi (73,9 százalékkal), az előirányzott 1,7 millió lejből 1,24 millió folyt be. A harmadik legjelentősebb tételt a gépkocsik után fizetendő adó képezi, ezt az adófizetők 69 százaléka törlesztette (a tervezett 2,5 millió lejből a befizetések összege 1,72 millió lej).