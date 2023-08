A jelentkezőknél nincs felső korhatár, a kétéves képzést elvégzők pedig Europass-oklevelet kapnak. „Posztlíceumi képzésünk célja – hangsúlyozta az igazgató –, hogy felhívjuk a figyelmet egy tátongó űrként megjelenő munkakör és hivatás hiányára, szakmai tudással és mentális felkészítéssel vonzóvá és értékessé tegyük azt a munkakört, amely elődeink öregkorát a megérdemelt nyugalom és biztonság érzetével ruházza fel. Azoknak ajánljuk, akik munkát keresnek ezen a területen, s kapcsolati tőkére is szükségük van, ugyanakkor azoknak is, akik nagyszüleiket, szüleiket már gondozták vagy gondozni fogják, és nem utolsósorban azoknak, akik arra is gondolnak, hogy az időskorral kapcsolatos tudás nemcsak a segíteni akarás, hanem az önmegértés eszköze is. Iskolánk pedagógusai a Gyulafehérvári Caritas és a kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum tapasztalt szakemberei segítségével, a hivatalos tantervi követelményekkel összhangban állítják össze a tanrendet.” Az órákat délután tartják a szakképzett oktatók.

„A kétéves képzésben az elméleti tantárgyak mellett a hangsúly a szakmai gyakorlaton van. Tanulni fognak olyan kommunikációs technikákat, amelyek segítik a hatékony együttműködést, megértést nem csak az ápolók, hanem a családtagok között is; idős- és betegápolási szaknyelvet nemcsak magyarul, hanem angolul, s igény szerint németül; anatómiai és az idősgyógyászattal kapcsolatos ismereteket, valamint olyan terápiás-rehabilitációs lehetőségeket, melyek segítik az idős egyént a lehető legjobb életminőség fenntartásában, a boldog öregkor megélésében. Iskolánk egyik nevelési elve az idősek tisztelete és szeretete” – mondotta Deák Magdolna.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy mi szükséges a beiratkozáshoz: típuskérés kitöltése (beszerezhető a titkárságon), az érettségi oklevél vagy igazolás a XII. osztály elvégzéséről (eredeti vagy hitelesített másolat), a IX–XII. osztály törzslapja (foa­ie matricolă), illetve iskolai bizonylat (eredeti vagy igazolás), a személyazonossági kártya másolata (az eredetit fel kell mutatni), születési bizonyítvány (másolat), a házassági levél másolata (névváltoztatás esetén) és a családorvos által kibocsátott orvosi igazolás. Bővebb felvilágosítást személyesen a tanítóképző titkárságán vagy a 0267 360 670-es telefonszámon nyújtanak.