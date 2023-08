A Sevilla kezdett lendületesebben, az első percekben nem hagyta kijönni kapuja elől angol ellenfelét, amely azonban lassan átvette az irányítást és mezőnyfölénybe került. Hamarosan az a játékkép alakult ki, amelyre számítani lehetett, a manchesteri együttes járatta a labdát riválisa térfelén, a spanyol gárda pedig szervezetten védekezett. Az El-győztes a 25. percben ellentámadást vezetett, Marcos Acuna pontosan ívelt középre, majd Juszef En-Nesziri a védők szorításában a kapu jobb oldalába fejelt (0–1). Ezt követően még nyomasztóbbá vált a City mezőnyfölénye, amely azonban meddőnek bizonyult, helyzetet nem tudott kialakítani.

A második félidőben is jól kezdett a spanyol csapat, több támadása gólszerzési esélyt jelentett, akár el is dönthette volna a mérkőzést. Mégis a City egyenlített, pedig alig volt képes megbontani ellenfele védelmét; egy átívelésnél üresen maradt több manchesteri játékos, akik közül Cole Palmer fejelt a kapuba (1–1). A hajrára beszorult a Sevilla, de a továbbra is statikusan támadó BL-címvédő nem tudta eldönteni a találkozót, így következtek a tizenegyesrúgások. Az első kilenc játékos nem hibázott, a tizedikként következő sevillai Nemanja Gudelj azonban a felső lécre bombázott, ami a manchesteri együttes győzelmét jelentette.

A második számú európai kupasorozatban rekorderként hétszeres győztes andalúziai gárda története során hetedszer játszhatott a serlegért, de csupán az elsőnél, még 2006-ban járt sikerrel, azóta hat összecsapásán alulmaradt. Ezzel szemben a szigetországi gárda most debütált a Szuperkupa-meccsen, diadalával pedig a 25. klub lett – és a hatodik angol –, amely elhódította a trófeát.

Eredmény, Európai Szuperkupa: Manchester City (angol)–Sevilla (spanyol) 1–1 (gólzerzők: Palmer 63., illetve En-Nesziri 25.) – tizenegyesekkel: 5–4.