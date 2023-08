Amint arról több rendben beszámoltunk, a megyei önkormányzat és az intézmény által fenntartott kórház két évvel ezelőtt kezdeményezte a járóbeteg-rendelő épületének új, háromszintes szárnnyal történő bővítését, beruházás, mellyel helyszűke miatt kevésbé hatékonyan működő osztályoknak, részlegeknek nyújtanának segítséget. Több rendben elhangzott már, hogy az ideggyógyászati rendelők a páciensek nagy száma miatt nem felelnek meg az igényeknek, továbbá a mágnesesrezonancia-készülék is a régi kórházépület két olyan helyiségében található, ahol nincsenek megfelelő körülmények a betegek fogadására. Emellett a kórház műtői számának a növelését is már régóta tervezik, utóbbia­kat is az új szárny egyik szintjén helyeznék el.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke az ülésen elmondta, hogy a gyorsabb és zökkenőmentesebb betegellátás a céljuk, ezért az új szárnyba csoportosítják a poliklinikán működő neurológiai rendelőket, létrehoznak egy stroke- és mágnesesrezonancia-vizsgálati központot, valamint három új műtőt, köztük egy hibridet is kialakítanak. A költségeket a fejlesztési minisztérium állja az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül. A beruházás értéke 39 millió lej, ebből 38,8 milliót biztosít a szaktárca.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser lapunk megkeresésére felidézte, hogy a terepet már korábban átadták a CNI-nek, illetve több rendben is frissítették a műszaki és gazdasági mutatókat, a mostani döntésre pedig azért volt szükség, mert a fejlesztési minisztérium keretében működő szakbizottság, mely az országos közérdekű és szociális beruházások műszaki és gazdasági mutatóit hagyja jóvá, ezzel a kéréssel fordult az önkormányzathoz. E minisztériumi testület előtt van jelenleg a sepsiszentgyörgyi kórház projektje. Amennyiben jóváhagyják a beruházást, következhet a miniszteri rendelet elfogadása a finanszírozás biztosításáról, majd a CNI elkezdheti a tervezési, kivitelezési eljárásokat (közbeszerzések). András-Nagy Róbert szerint a rendelet az ősz folyamán megszülethet, és a CNI még idén elindíthatja a közbeszerzést.