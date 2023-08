Az áramszolgáltató helyi vezetője, Józsa Csaba érdeklődésünkre ismertette, rajtuk kívül álló okok miatt szakadt meg az áramellátás, miután két középfeszültségű föld alatti vezetéken történt meghibásodás. Egyik helyszínen túlterhelés, a másikon a vezeték régisége miatt következett be az üzemzavar – tudtuk meg. Az áramszolgáltató honlapján az előre nem látható meghibásodások összesítőjében is nyomon követhető volt az áramkiesés, a bejelentések szerint a megyeszékhely több része is érintett volt, a városközpont mellett az Irinyi János utcától a Múzsák sétányáig, az 1918 December 1 utcától az Árkosi útig. Az említett honlapon megjelenő adatok szerint ugyanebben az időszakban jeleztek áramszünetet Komollóról, Uzonból, Szentivánlaborfalváról, Uzonfüzesről, Lisznyóból és Bikfalváról, illetve Dobollóról, Szotyorból, Kilyénből és Bácstelekről is. (dvk)