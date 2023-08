Szilágyi Áron a Magyar Szent István Rend kitüntetettje

Szilágyi Áron Magyarország és a magyar sport jó hírnevét világszerte erősítő, a legnemesebb magyar sporthagyományokat követő, ifjú korától egyéni és csapatszinten is kivételes nemzetközi sikereket hozó sportolói pályafutása, valamint a fiatal tehetségek támogatása iránt elkötelezett, a kiemelkedő fizikai és mentális teljesítmény mellett sportszerűségből és emberi tartásból is mintául szolgáló életpéldája elismeréseként kapta a Szent István Rendet.

„Már tizenhét évesen úgy terveztem, hogy addig vívok, ameddig jólesik, ameddig szeretem ezt művelni. Hosszú pályafutást terveztem, és az egyik legnagyobb öröm az életemben, hogy ez összejön” – nyilatkozott a sportoló, aki 17 esztendősen lett először felnőtt világbajnok. Kiemelte: nagyszerű emberekkel találkozott, akik segítették a pályafutását és a felkészülését évről évre. Ha nem a Vasas vívótermébe viszi az édesanyja kilencévesen, nem Gerevich György és Somlai Béla az edzője, akkor valószínűleg, sőt, biztosan nem fut be ilyen pályafutást.

„Mindentől függetlenül mindvégig az alázatos munka fontosságában hittem, és szilárd meggyőződésem, hogy a sikerhez feltétlenül szükséges a hosszú távú elköteleződés. Ugyanolyan motivált vagyok, nem sok minden változott. Élsportolóként gondolkoztam fiatalon, és most is, megmaradt bennem ez az eltökéltség, ez az elszántság. Nekem ez egyfajta hivatástudatom, eszerint élem az életem, örülök, hogy 33 évesen is kitart még ez a lelkesedésem” – hangsúlyozta a vívás kiemelkedő alakja.

Szilágyi Áron többször került címlapokra példaértékű sportszerű cselekedetével, nyilatkozatával. „Engem ilyennek neveltek. A szüleimtől és a családomtól olyan értékrendet kaptam, amibe nem fér bele a csalás vagy a trükkökkel, hamisan megszerzett győzelem. Gyerekkoromban sokat társasjátékoztunk otthon, és engem már akkor is nagyon dühített, ha valaki nem a szabályoknak megfelelően játszott. Én nem tudtam soha elképzelni, hogy úgy nyerek, hogy közben nem tartom be a szabályokat” – árulta el.

A céljait érintve előbb a jövő évi, párizsi olimpiát említette, amelyen szeretne a lehető legjobban szerepelni, majd hozzátette, a sportban maradna aktív sportpályafutása után is, szeretne valamit hozzátenni a következő generációk fejlődéséhez azokból a tapasztalatokból, amelyeket eredményes és tartalmas pályafutása után megszerzett. „Merjenek nagyot álmodni, mert a sport olyan terület, amelyben ha valaki alázatosan, keményen, hosszú időn keresztül képes dolgozni, a legnagyobb álmok is valóra válhatnak” – üzente a fiataloknak.