Lapunk augusztus 8-i számában írtunk arról, hogy kilenc vidékfejlesztési intézkedés ideiglenes pályázati eligazító füzetét bocsátották közvitára a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) és a mezőgazdasági minisztérium honlapján. A júniusi minisztercsere után lényegesen megváltoztak a fiatal gazdák vidéki megtelepedése támogatásának a feltételei, valamint a pontozás. Augusztus 8-án megkezdtük a pályázási feltételek ismertetését, ezt folytatjuk most, és részletesen szólunk a pontszerzési lehetőségekről is. Előreláthatólag a DR 30 – Támogatás a fiatal gazdák megtelepedésére intézkedésnél szeptember elején-közepén várható a pályázat meghirdetése.

További pályázási feltételek

A pályázat benyújtásakor a fiatalnak egy egyszerű üzleti tervet is le kell tennie, illetve feltöltenie a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség számítógépes rendszerébe.

Az üzleti tervnek kell tartalmaznia a gazdaság jelenlegi helyzetének a leírását, a pályázó tervét a gazdaság fejlesztésére és korszerűsítésére, ezek módozatait. A fejlesztési beruházásokra a kapott támogatás legkevesebb 40 százalékát kell elkölteni. Beruházásnak számíthat például a mezőgazdaságigép-vásárlás, az ökogazdálkodásra való átállás költségei, a precíziós mezőgazdaság megvalósítása, öntözőberendezés vásárlása stb. Viszont a technológiai vagy anyagköltség (pl. vetőmag, műtrágya vagy gázolaj vásárlása) nem számítható beruházásnak.

Ugyanakkor az üzleti tervnek magában kell foglalnia annak a leírását is, hogy a pályázó hogyan valósítja meg a termékei értékesítését legkevesebb 2 év és legtöbb 3 év alatt. Az összegnek az első részlet 30 százalékát kell kitennie, vagyis gyakorlatilag 15 750 euró értékben kell terményt értékesíteni hivatalos úton.

A fiatal gazda megtelepedése támogatásánál feltétel az is, hogy a lakhelye ott legyen, ahol a gazdasága be van jegyezve a gazdalajstromba, de elfogadott az is, ha a lakhely 75 kilométeres körzetben található. A fiatal gazdának munkahelye is lehet, vagy ha a pályázat megvalósításának három éve alatt munkába áll, feltétel, hogy a munkahely az illető községben vagy 75 kilométeres körzetében legyen. Viszont kötelező, hogy a fiatal pályázó cégének a székhelye ott legyen, ahol a gazdasága található.

Pályázhatnak az egyetemisták is. Legjobb, ha az egyetem a gazdaság 75 kilométeres körzetében található, ha messzibb van, csak akkor lehet pályázni, ha az egyetemista fiatal vállalja, hogy átiratkozik a látogatás nélküli vagy levelezési tanulmányokra.

Az állattenyésztő gazdaságokban kötelező a megfelelő méretű trágyatároló megléte vagy annak megépítése a második részlet igényléséig. A sikeresen pályázó fiatal a támogatás összértékének 75 százalékát rögtön a kifizetési szerződés megkötése után kapja meg, a fennmaradó 25 százalékot legtöbb három év múlva, amikor teljesítette a termékeladást.

Újdonság az a feltétel, hogy a kapott támogatás értékének 40 százalékát a farm fejlesztésére, beruházásokra kell fordítani, például gépvásárlásra, az ökogazdálkodásra való átállásra, a precíziós mezőgazdaság megvalósítására, öntözőberendezés vásárlására stb. kell elkölteni. De ide számítanak a telekkönyvezési költségek is, hiszen most megengedett, hogy a kapott támogatás értékének legtöbb 10 százalékával termőföldet is vásároljon a fiatal gazda.



Pontszerzési lehetőségek

Nagyon fontos a pályázat sikerének szempontjából a minél több pont összegyűjtése. A pályázó maga állapítja meg a pályázata pontszámát, amelyet természetesen majd a vidékfejlesztési szakemberek ellenőriznek.

A pontszerzési lehetőségek a júniusi változathoz képest sokat változtak. Az ismertető első részében már írtunk arról, hogy az újraírt változatban a hegyvidéki fiataloknak külön összeget különítettek el a támogatások kifizetésére. A mostani ideiglenes eligazító füzetben két pontozási rendszer található, egyik a nem hegyvidéki, másik a hegyvidéki pályázatokra.

Azzal a kikötéssel szólunk most a pontszerzési lehetőségekről, hogy ezek még nem véglegesek, majd megválik, mit fog tartalmazni a végleges pályázati eligazító füzet a közvitára szánt 15 napos időszak után.

Legtöbb 100 pontot lehet majd összegyűjteni.

A nem hegyvidéki pályázatoknál 15–15 pont jár azoknak, akik mezőgazdasági egyetemet, líceumot vagy posztlíceumot végeztek, 10 pont pedig azoknak, akik csak első szintnek megfelelő szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tudnak felmutatni a pályázat leadásakor.

30 pont jár annak a zöldségtermesztőnek, aki legkevesebb 7100 euró SOC értékű fóliában (ez gyakorlatilag 31 ár terület, az egy hektár fóliában termelt zöldség értéke 23 649 euró SOC) vagy üvegházban termeli a zöldséget, és vállalja, hogy a kapott támogatásból beruházásként megvalósítja a fóliasátor fűtését. Aki 2300 és 7100 euró SOC értékű területen, fóliában termeli a zöldséget és vállalja a fűtés megoldását, 20 pontot kap.

Pont jár a gazdaságok átvételére. A legtöbb, azaz 10 pont akkor jár, ha a pályázó egy 60 év feletti személytől veszi át a gazdaságát. 7 pontot kap az a pályázó, aki teljesen átvesz két gazdaságot, 5 pontot pedig az, aki egy gazdaságot vesz át. A gazdaságát átadó mezőgazdász így már nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél terület­alapú kéréssel és területekkel, illetve az állategészségügyi farmnyilvántartóban és a helyi gazdalajstromban sem állatokkal. Nem kötelező átvenni az átadótól a bérelt területeket, az udvart és a melléképületeket, valamint a családi fogyasztás biztosítására tartott haszonállatokat.

Pont jár a pályázónak abban az esetben, ha a területek részben vagy egészben, illetve az állatok mind saját tulajdonban vannak. Legtöbb 10 pont, ha a terület mind saját tulajdonú, a bérelt területek arányában százalékpontot kell számolni.

Tíz pont jár annak a pályázónak, aki valamely mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport tagja.

Öt pont szerezhető azzal, ha a pályázó környezetkímélő ökogazdálkodást folytat, és szerepel a megyei mezőgazdasági igazgatóság erre vonatkozó nyilvántartójában.

Legtöbb 10 pont jár annak a pályázónak, aki a növények természetes beporzására legalább 5 méhcsaládot tart, feromoncsapdákat használ a kártevő bogarak ellen vagy zárt légtérben poszméheket (dongókat) használ a növények beporzására.

10 pont jár a pályázónak, ha a támogatás segítségével olyan beruházásokat valósít meg, amelyek környezetkímélőek, csökkentik az üvegházhatást, komposztálóberendezést vásárol és a hulladékot trágyaként használja saját farmján, olyan berendezéseket vásárol, amelyek csökkentik az energia- és vízfogyasztást, bio lebomló csomagoló- és újrahasznosítható anyagokat, valamint megújuló energiaforrásokat használ a gazdaságában. A pályázó vásárolhat energiaforrástól független, napelemes csepegtetős öntözőberendezést is, ahol a napenergia által termelt elektromos energia működteti a vízpumpákat. Ennél a pontszerzési lehetőségnél a beruházás értéke a 70 ezer eurós támogatás legkevesebb 10 százalékát kell hogy kitegye.

A hegyvidéki pályázatokat más pontozási rendszer szerint bírálják el.

A szakmai végzettség pontozása megegyezik a nem hegyvidéki pályázatokéval (15, illetve 10 pont). 25 pont jár az állattenyésztési pályázatokra, vagyi, ha a gazdaság teljes euró SOC-jából (értékéből) több mint 50 százalékot tesznek ki a haszonállatok.

Pont jár a gazdaságok átvételére. A legtöbb, 15 pont akkor, ha a pályázó egy 60 év feletti személytől veszi át a gazdaságát. 10 pontot kap az a pályázó, aki teljesen átvesz két gazdaságot, 7 pontot pedig az, aki egy gazdaságot vesz át.

Tíz pont jár annak a pályázónak, aki valamely mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport tagja.

Legtöbb 5 pont szerezhető azzal, ha a mezőgazdasági terület mind saját tulajdonú, ha nem, a bérelt területek arányában százalékpontot kell számolni.

Tíz pont jár, ha a hegyvidéki pályázó környezetkímélő ökogazdálkodást folytat és szerepel a megyei mezőgazdasági igazgatóság erre vonatkozó nyilvántartójában. Szintén 10 pont jár a precíziós mezőgazdaság és az automatizálás megvalósításáért (pl. digitális technikák alkalmazása, nedvességérzékelők használata, GPS használata a mezei munkálatoknál, mezőgazdasági drónok, fejőrobotok vásárlása stb.). Ugyancsak tíz pont szerezhető azzal, ha a pályázó a támogatás segítségével olyan beruházásokat valósít meg, amelyek környezetkímélőek, csökkentik az üvegházhatást, komposztálóberendezést vásárol és a hulladékot trágyaként használja saját farmján, olyan berendezéseket vásárol, amelyek csökkentik az energia- és a vízfogyasztást, és megújuló energiaforrásokat (pl. napenergiát) használ a gazdaságában. Ennél a pontszerzési lehetőségnél a beruházás értéke a támogatás értékének legkevesebb 10 százalékát kell hogy kitegye.