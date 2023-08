Ugyan még nem zöldell a fű, de a rövid sétányok kialakítása megtörtént és a némileg rendhagyó kerti bútorzat is kihelyezésre került a parányi területen, aminek eddig semmilyen funkciója sem volt ezen a városrészen. A kialakítás során nem bántották a terület közepén álló, árnyékot biztosító szomorúfűzet, körülötte alapozták meg a járdákat, melyek érdekes faburkolatot kaptak. Szintén fából készültek el a kerti bútorok is, akárcsak a terület közepén álló, inkább csak dekoratív funkcióval rendelkező „kapu” is.

A közösségi tér kezdeményezőinek célja az volt, hogy a teret megnyissák, javítsák a gyalogosközlekedést, növeljék a zöldövezetet, valamint ez utóbbit minőségében is egyedivé tegyék környékbeli növényfajokkal. „Legyen egy találkozási pont, közösségi tér, ahol az emberek szabadidejükben összegyűlhetnek, megpihenhetnek, kikapcsolódhatnak, kapcsolatokat teremthetnek és ápolhatnak. Ezt a célt szolgálják a gyalogos elemek, a színpad a lelátóval, valamint az új, esztétikus pihenőpadok” – írta a pályázatba Szőllősi Tamás, a projektet megfogalmazó Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet elnöke, aki érdeklődésünkre elmondta: a fűmagot múlt héten elvetették, még annyi van hátra hogy leszállítsanak három lámpatestet, amelyek az esti megvilágítást szolgáltatják majd.

2023-ban az említett tér kialakítása mellett még az a projekt kapott támogatást, amelynek ötletgazdái Nyujtódon ifjúsági ház létrehozását álmodták meg, és az épület elektronikai felszerelésekkel való ellátására pályáztak.

A Részvételi Költségvetés a harmadik kiadásához érkezett idén, az érdeklődés töretlen a százezer lejes, civil elképzeléseket támogató kezdeményezés iránt, aminek Szilveszter Szabolcs alpolgármester volt az ötletgazdája.