Bara Hunor elmondta, az edzőtábor elsődleges célja az alapozás volt. Nagy hangsúlyt fektettek az állóképesség fejlesztésére, ezért reggelenként futással és ugrókötelezéssel erősítettek. A kardio mellett mindennap tartottak egyéni képzést, amelynek a lényege, hogy minél jobban elsajátítsák a labdakontrollt. A nap harmadik edzése a pályamozgás volt, ahol éles helyzetben, meghatározott feltételek szerint fallabdáztak, a végén pedig maradt idő a játékra is. „Abban biztos vagyok, hogy felkészültebbek vagyunk, mint az edzőtábor előtt. A fiúk egy képet kaptak arról, hol tart jelenleg az állóképességük. A fallabdában, ha az erőnlét terén gond van, a hibák is sokkal gyorsabban, gyakrabban jönnek. A srácok a végére nagyon elfáradtak, de úgy érzem, hogy mindent beleadtak” – mondta a sepsiszentgyörgyi edző.

Bara Hunor hozzátette, akadt olyan is, amikor bizonyos gyakorlat nem nyerte el a játékosok tetszését, viszont így is kivitelezték, mert tudták, hogy arra szükségük van. Kohlrusz Balázs edzőnek köszönhetően a háromszéki fiúknak lehetőségük volt együtt készülni a szegedi ifjúsági játékosokkal, ráadásul Takács Benedek ellen is játszhattak, aki az idei felnőtt Európa-bajnokságon Magyarországot képviseli. Pápai Miklós, a Squash Club tulajdonosának közbenjárásával a sepsiszentgyörgyi fallabdázók egy alkalommal a szegedi felnőtt játékosokkal is összecsaphattak, ami kiváló tapasztalatszerzési lehetőségnek bizonyult.

Romániában a 2023–2024. évi fallabda idény augusztus végén kezdődik, 26-án és 27-én rendezik az Őszi Kupa elnevezésű viadalt, amelynek a temesvári Helios Club ad otthont. A szezonban nyolc felnőtt, egy nemzetközi ifjúsági, egy csapatbajnokság, két veterán és három belföldi ifjúsági versenyre kerül sor. Bara Hunor szerint ezúttal nehezebb idény elé néznek, ugyanis két játékos, Dávid Márk és Szén László végzős diák, így valószínű, hogy kevesebb megmérettetésen vesznek részt. Céljuk, hogy az ifjúsági kategóriákban és a veterán bajnokságon egyaránt dobogóra állhassanak. (miska)